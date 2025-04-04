Не обязательно об Украине, – экс-разведчик КГБ объяснил, о чем мог говорить Дмитриев в США

В США на встречу со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом отправился Кирилл Дмитриев. Ради этого визита с российского чиновника даже частично сняли санкции.

Поездку Дмитриева в Вашингтон могли не заметить из-за новых заявлений Трампа. Как пояснил 24 Каналу бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, именно в это время президент США объявил о широкомасштабных пошлинах.

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Почему Дмитриев поехал в США

Официально российский чиновник до сих пор находится под американскими санкциями. Поэтому очевидно, что поездка была важной и знаковой, если ему все-таки разрешили въезд.

Необязательно она касалась Украины. Сфера интересов Дмитриева – это деньги, заключение контрактов с США, восстановление отношений между двумя странами. Ранее уже были переговоры между руководителями МИД,

– отметил Сергей Жирнов.

Вероятно, заработают посольства, Россия уже представила кандидатуру возможного посла в Соединенных Штатах. Он даже получил агреман – предварительное согласие правительства государства на принятие этого человека в качестве главы дипломатического представительства другой страны.

Более того, Дмитриев может вести переговоры об определенных денежных выгодах лично для Владимира Путина. Известно, что через свою жену он связан с младшей дочерью российского диктатора, поэтому имеет мандат на обсуждение денежных активов семьи главы Кремля.

Интересно, что раньше в России не было такого очевидного формирования нового центра власти. По крайней мере публично об этом никто не говорил. У Дмитриева даже мог возникнуть конфликт с Сергеем Лавровым, который тоже был на переговорах в Саудовской Аравии. Глава МИД придерживается "ястребиной" политики, тогда как Дмитриев наоборот говорит о возобновлении сотрудничества, улучшение отношений с США.

Говорят, что они чуть не подрались. Этот конфликт можно очертить, как конфликт старого и нового поколения. Путин, Лавров, Ушаков, Патрушев, которым давно за 70 лет, противостоят фактически своим детям,

– подчеркнул бывший сотрудник КГБ.

Новому поколению уже давно надоели санкции, война, неизменная политика. Вероятно, они формируют новый центр власти, хотят прекращения боевых действий, возможности путешествовать и не жить под постоянными ограничениями.

Напомним, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заметил, что Дмитриев попытается "продать" Трампу выход на российские рынки, совместные проекты в Арктике и в энергетическом секторе.

Сам Дмитриев сообщил, что говорил с американцами о редкоземельных металлах, восстановлении авиасообщения и Украине. Он отметил "положительную динамику" в отношениях с США.