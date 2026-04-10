Дмитриев прибыл в США: какие вопросы на повестке дня
В четверг, 9 апреля, российский спецпосланник Кирилл Дмитриев находится в США. Он прибыл, чтобы обсудить с администрацией Трампа соглашение о свершении войны в Украине.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Что известно о визите Дмитриева в США?
В четверг стало известно, что представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев находится в США, где проводит переговоры с представителями Трамп. В центре обсуждений – урегулирование войны в Украине и развитие экономических отношений между США и Россией.
Визит проходит накануне решения США о продлении ослабления санкций на российскую нефть. Срок ослабления ограничений заканчивается 11 апреля, поэтому, вероятно, этот вопрос также может обсуждаться сторонами.
Напомним, Соединенные штаты ослабили санкции против России 9 марта, после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Впоследствии Кирилл Дмитриев совершил визит в США – тогда стороны обсуждали энергетический кризис.
Штаты предоставили 30-дневное разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и фактически "застряли" в море. В то же время министр финансов Скотт Бессент объяснил это решение необходимостью стабилизировать глобальные энергетические рынки, которые подверглись турбулентности из-за войны в Иране.
Важно! Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии 24 Канала отметил, что повлиять на Путина в его решении прекратить войну в Украине может только комплексное ликвидации ресурсов России. Говорится в частности о ликвидации наступательных операций врага, удары по концентрации войск, боеприпасов, дронов, по пусковым площадкам и критически важных объектах.
Что известно о ходе мирных переговоров по Украине?
Владимир Зеленский сообщил, что вскоре ожидаются трехсторонние контакты переговорных групп по завершению войны в Украине. Однако, говорит, ее формат окончательно не определен.
Ключевым вопросом остаются доработки гарантий безопасности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Будапеште заявил, что Россия и Украина якобы ведут торг за несколько квадратных километров.
После Пасхи, вероятно, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Украину.
В свою очередь, российская сторона также выразила надежду, что США будут иметь больше времени для переговоров с Россией и Украиной в ближайшем будущем.