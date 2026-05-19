Китай тайно тренировал российских военных для войны против Украины, – Reuters

Согласно данным трех европейских разведывательных агентств и документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, вооруженные силы Китая тайно обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце прошлого года, некоторые из них впоследствии вернулись воевать в Украину.

Хотя Китай и Россия провели ряд совместных военных учений после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Пекин неоднократно заявлял о своем нейтралитете в конфликте и позиционирует себя как мирного посредника.

Тайные учебные сессии, которые преимущественно сосредотачивались на использовании беспилотников, были изложены в двуязычном российско-китайском соглашении, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года.

В соглашении, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что около 200 российских военнослужащих пройдут обучение на военных объектах, включая Пекин и восточный город Нанкин. Источники сообщили, что примерно такое количество впоследствии прошло обучение в Китае.

В соглашении также говорится, что сотни китайских военнослужащих пройдут обучение на военных объектах в России.

Обучая российских военнослужащих на оперативном и тактическом уровне, которые затем участвуют в Украине, Китай гораздо больше непосредственно вовлечен в войну на европейском континенте, чем считалось ранее, заявил один из представителей разведки.

Министерства обороны России и Китая не ответили на запросы о комментариях относительно деталей, изложенных в этой статье.

"Относительно кризиса в Украине, Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и работает над содействием мирным переговорам, это последовательно и четко, и это подтверждает международное сообщество. Соответствующие стороны не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая для Reuters.

Разведывательные службы высказались при условии неразглашения их имен для обсуждения конфиденциальной информации.

Европейские государства, которые считают Россию основной угрозой безопасности, с осторожностью наблюдают за все более тесными отношениями между Россией и Китаем, второй по величине экономикой мира и важным торговым партнером Европейского Союза. Две страны объявили о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до вторжения России в Украину в 2022 году и обязались проводить военные учения для отработки координации между своими вооруженными силами. Пока Запад пытался изолировать Россию, Китай предоставил спасательный круг, покупая ее нефть, газ и уголь.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом заметил, что Китай не занимает обычно одну сторону конфликта. Он интересуется только собственными национальными интересами и намерен расширять собственное геополитическое влияние. Для него Россия – ресурсная база и партнер, которые можно использовать в собственных интересах при первой возможности.