Рискованная игра: эксперт раскрыл, как Запад может заставить Китай повлиять на Россию

В Китае якобы заявляют о поддержке скорейшего возобновления мирных переговоров по войне в Украине. В то же время реально Пекин продолжает тесно сотрудничать с Россией, поддерживая военные возможности страны-агрессора. Одной из причин является то, что Запад пока не создал для китайского руководства достаточных стимулов или угроз для изменения позиции.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что Китай может оказать давление на Кремль только при условии, если сам почувствует серьезные риски из-за своей нынешней политики.

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При каких условиях Китай может повлиять на Путина?

По мнению Александра Краева, диктаторские режимы меняют свое поведение только тогда, когда видят угрозу собственным интересам. Несмотря на заявления западных политиков о необходимости влиять на Китай, реальных шагов в этом направлении почти нет.

По его словам, президент США Дональд Трамп говорил о санкциях как инструменте давления на Пекин, однако таких решений принято не было.

О влиянии Китая на войну в Украине: видео

Не было даже дополнительных тарифов. Мы, наоборот, видим, что Трамп очень заинтересован иметь с Китаем хорошее и хорошее сотрудничество,

– подчеркнул Краев.

Заметно, что Китай получает выгоду как от сотрудничества с Западом, так и от последствий российской агрессии против Украины.

Интересно. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за пересмотр торговых отношений между ЕС и Китаем. В Брюсселе считают, что чрезмерный приток дешевых китайских товаров создает риски для европейской промышленности и усиливает экономическую зависимость от Пекина.

Все потому, что война истощает ресурсы западных государств, влияет на их единство и заставляет тратить значительные объемы вооружения. В то же время Китай не несет ощутимых потерь из-за своей позиции.

Пока у Китая нет прямой угрозы – экономической, политической или любой другой возмездия за его пассивную позицию, он будет и дальше действовать без изменений,

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, если Запад действительно хочет добиться от Китая более активной позиции по прекращению войны, то должен перейти от политики поощрения к политике сдерживания. Наиболее действенным инструментом может стать экономическое давление.

В случае с Китаем это запугивание будет экономическим. Это рискованная игра, потому что мы знаем, что Китай неплохо выдерживает экономическое давление,

– сказал Александр Краев.

Однако, по его словам, если действительно Запад хочет, чтобы Китай влиял каким-то образом на Россию, то это именно та игра, которую сейчас надо проводить.

Какую политику Китай ведет в отношении России?

Китай активизирует работу над новыми транспортными маршрутами в Европу, которые позволят обходить территорию России. Одним из ключевых проектов должен стать так называемый Срединный коридор, который будет проходить через страны Центральной Азии, Каспийский регион и Турцию.

Эксперты отмечают, что Пекин заинтересован в сохранении российского режима, поскольку поражение Кремля могло бы существенно ослабить позиции самого Китая. В то же время КНДР предоставляет России военные ресурсы и углубляет сотрудничество с Москвой в сфере безопасности.

Китай отреагировал на российский удар по объектам ядерной инфраструктуры в районе Чернобыльской АЭС. В Пекине заявили, что гарантировать ядерную безопасность возможно только через политическое урегулирование войны и призвали стороны избегать дальнейшей эскалации.