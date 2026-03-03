США готовятся к усилению атак по Ирану в течение следующих 24 часов – CNN

США заявили, что первая волна ударов по Ирану ослабила его систему ПВО. Далее они планируют сосредоточиться на уничтожении ракетных и морских возможностей.

Об этом заявил американский высокопоставленный чиновник, пишет CNN.

Читайте также Иран имеет ракеты дальностью 2000 километров: полковник запаса сказал, способны ли США их сбить

Что дальше планируют США в Иране?

Как отмечают США, первая волна атак достигла своей цели. Она ослабила иранскую систему обороны. Следующая цель – сосредоточиться на уничтожении производств ракет, беспилотников и военно-морских возможностей страны.

Мы еще даже не начали бить по ним серьезно. Большой волны еще не было. Она скоро наступит,

– отметил ранее Дональд Трамп.

Также чиновник заявил, что численность ракет уменьшается, особенно "Томагавки" наземного базирования и перехватчики SM-3.

Как заявил Трамп, он планирует, что война с Ираном продлится 4 недели. Но все происходит "быстрее, чем ожидалось".

CNN обратился в Пентагон за комментарием, однако ответа еще не получил.

Что нового известно о конфликте между США и Ираном?