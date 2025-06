В мире почти две сотни стран с писаными конституциями, и только пять обходятся без них. Одни документы живут поколениями, другие обновляют чаще, чем дизайн банкнот. Как выглядит Конституция Украины на этом фоне?

И что вообще делает основной закон живым – текст, традиция или институты, читайте в материале 24 Канала.

Какие страны живут без конституций

28 июня 1996 года, после ночного марафонского заседания Верховной Рады, Украина присоединилась к клубу стран с конституциями, зафиксированными на бумаге. За 29 лет Конституцию Украины изменили 7 раз (еще несколько попыток не набрали голосов или были отменены со временем), и каждый раз – в ответ на политические или безопасностные кризисы. В этом она вовсе не исключение. Но и не абсолютная норма.



Хронология принятия действующих конституций в мире / Таблица: "Вокс Украина"

Некоторые страны живут без писаной конституции вообще. Их всего пять:

Великобритания,

Канада,

Израиль,

Новая Зеландия,

Саудовская Аравия.

Но без конституции не означает без порядка. В таких государствах функции основного закона выполняет корпус обычного, законодательного и судебного права. К примеру, в Израиле роль конституции выполняют 13 отдельных основных законов, которые в будущем должны стать разделами конституции.

Однако большинство стран мира (около 190) все же имеют конституцию, оформленную единым документом. Их содержание, структура и объем очень разнообразны. Например, индийская конституция – самая длинная в мире: там более 146 тысяч слов, 448 статей, 12 разделов. По количеству слов она почти как книга Джоан Роулинг "Гарри Поттер и полукровный принц".



Количество слов в конституциях мира / Карта: "Вокс Украина"

В каких конституциях больше всего слов и какие страны чаще всего меняют основной закон

Конституции Индии принадлежит еще один рекорд: в нее вносили больше всего изменений – 106 за менее чем 80 лет. Для сравнения: Конституция США короче в 18 раз (почти 8 тысяч слов), действует с 1789 года, имеет лишь 27 поправок, хотя попыток изменить ее было более 12 тысяч. Украина – где-то посередине: примерно 16 000 слов и 7 принятых изменений.

Самая короткая Конституция Монако (менее 4 000 слов) действует с 1962 года и почти не менялась. В то же время такие страны, как Бразилия или Нигерия, имеют гигантские документы, которые часто меняются и вызывают политические споры.



Конституция Швейцарии также претерпела много изменений, но каждое из них было утверждено референдумом.

С другой стороны, некоторые страны почти не затрагивали текст конституции с момента принятия. Самый известный пример – Япония, чья конституция действует с 1946 года и ни разу не менялась. Любые попытки внести поправки – даже технические – каждый раз наталкивались на политическое сопротивление или общественное неприятие. В Украине же почти 90% украинцев никогда не читали основной закон полностью. Большинство из тех, кто ознакомился с документом, сделали это только из-за рабочей необходимости.

Если процедура внесения изменений слишком сложная или сама конституция перестает соответствовать ценностям общества, ее проще заменить новой, чем вносить правки. Так, например, Доминиканская Республика имела 34 конституции, ни одна из которых не менялась, – вместо этого каждый раз принималась новая. В Египте изменения в конституцию вносились крайне редко, зато страна имела 10 различных конституций за свою историю.



Количество конституций в истории отдельных стран / "Вокс Украина"



Количество конституций и год принятия первой в разных странах / "Вокс Украина"

Что определяет способность конституции действовать десятилетиями, а не каждый раз уступать новой

Эксперты называют три ключевых фактора:

Продуманная процедура изменений, которая позволяет адаптацию к новым условиям, но не позволяет злоупотреблять изменениями.

Культурная легитимность, когда текст резонирует с ценностями общества.

Сильные институты, способные ее защищать.

В Украине вопрос о пересмотре Конституции очень часто возникает в ответ на политическую целесообразность. В 2004 году введение парламентско-президентской формы правления произошло в рамках компромисса для проведения третьего тура выборов после массовых протестов.

В 2010 году Конституционный суд отменил этот закон в угоду Януковичу. Это подсвечивает еще одну проблему – политическое назначение судей КСУ. Сегодня отбор судей Конституционного суда на вакантные места по новой процедуре является одной из важнейших задач судебной реформы.

Довольно часто о необходимости изменить нашу Конституцию вспоминают северные соседи, настаивая на исключении из нее евроатлантического курса, который появился в Конституции с 2019 года. Сейчас, во время военного положения, принятие изменений в Конституцию невозможно, но оно необходимо для завершения децентрализации (разграничения полномочий местной и центральной власти, введения института префектов) и декоммунизации (изменения названий нескольких областей).

Облако слов (смотреть в галерее ниже) позволяет понять характер основного закона. В США преобладают слова вроде "конгресс", "представитель", "голосование", касающиеся распределения полномочий и функциональности институтов. В тексте Конституции Индии сочетание понятий вроде "парламент", "территория", "уважение", "добро" свидетельствует о сложной федеративной системе с акцентом на правовую регламентацию, централизованный контроль и ценности общежития. В тексте Конституции Украины чаще появляются "Крым", "город", "человек", "свобода", что свидетельствует скорее о демократических и децентрализованных подходах.

Методика! Для анализа текстов конституций Украины, США и Индии применен TF-IDF (term frequency-inverse document frequency), который позволяет выявить 50 наиболее характерных и уникальных слов в каждом тексте по сравнению с другими. Тексты были переведены на английский и очищены от общеупотребительных терминов: "shall", "may", "within", "made", "make", "one", "two", "tree", "four", "year", "thereof", "third", "sixth", "thirty", "seventh", "mean", "forty", "sixty", "eighty", "ninety", "self", "ten", "nothing", "month", "use".

Облако слов в разных конституциях / "Вокс Украина"

Слова в конституции – это не просто стилистика, это отражение того, как страны представляют свои политические системы. Конституция фиксирует не только юридические правила, но и представление о том, что считается главным: права личности или полномочия государства, автономия или единство.