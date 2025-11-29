Россия массированно обстреляла Украину: из-за опасности Польша снова поднимала истребители
- Польша подняла военную авиацию в рамках превентивных мер из-за опасности пересечения границы вражеским оружием во время обстрела Украины.
- Истребители и наземные системы противовоздушной обороны были приведены в состояние боевой готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
В воздушном пространстве Польши ночью 29 ноября работала военная авиация. Полеты осуществлялись в рамках превентивных мер.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Операционное общество RSZ.
Смотрите также Россия терроризирует ракетами и "Шахедами", взлетел МиГ-31К: где есть угроза атаки
Почему Польша поднимала авиацию во время атаки на Украину?
Россия атаковала объекты на территории Украины, однако Польша была готова к защите своей инфраструктуры, ведь была опасность пересечения границы вражеским оружием.
В воздушном пространстве Польши действовала военная авиация. Командование активизировало необходимые силы и ресурсы для возможного отражения атаки. В небо подняли истребители, в состояние боевой готовности привели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
Эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, находящихся под угрозой,
– объясняет Оперштаб.
В дальнейшем оперативное командование Вооруженных сил Польши будет следить за ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию, если будет необходимость.
Что известно о массированной атаке на Украину 29 ноября?
В ночь на 29 ноября российские самолеты Ту-160 осуществили пуски крылатых ракет Х-101, которые зашли в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Враг запустил крылатые и баллистические ракеты, управляемые бомбы и много дронов.
Оккупанты снова массированно атаковали Киев ракетами и дронами. По меньшей мере 15 человек пострадали, а также известно о двух погибших.
В полиции сообщили, что многоэтажки и частные дома были повреждены в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, и Днепровском районах столицы.
Последствия атаки также фиксируются в 5 районах Киевской области. Взрывы также раздавались в Чернигове, Славутиче, в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях.