Геополитика Европа Россия массированно обстреляла Украину: из-за опасности Польша снова поднимала истребители
29 ноября, 09:52
Россия массированно обстреляла Украину: из-за опасности Польша снова поднимала истребители

Дарья Смородская
Основні тези
  • Польша подняла военную авиацию в рамках превентивных мер из-за опасности пересечения границы вражеским оружием во время обстрела Украины.
  • Истребители и наземные системы противовоздушной обороны были приведены в состояние боевой готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

В воздушном пространстве Польши ночью 29 ноября работала военная авиация. Полеты осуществлялись в рамках превентивных мер.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Операционное общество RSZ.

Почему Польша поднимала авиацию во время атаки на Украину?

Россия атаковала объекты на территории Украины, однако Польша была готова к защите своей инфраструктуры, ведь была опасность пересечения границы вражеским оружием.

В воздушном пространстве Польши действовала военная авиация. Командование активизировало необходимые силы и ресурсы для возможного отражения атаки. В небо подняли истребители, в состояние боевой готовности привели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, находящихся под угрозой, 
– объясняет Оперштаб.

В дальнейшем оперативное командование Вооруженных сил Польши будет следить за ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию, если будет необходимость.

Что известно о массированной атаке на Украину 29 ноября?

  • В ночь на 29 ноября российские самолеты Ту-160 осуществили пуски крылатых ракет Х-101, которые зашли в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Враг запустил крылатые и баллистические ракеты, управляемые бомбы и много дронов.

  • Оккупанты снова массированно атаковали Киев ракетами и дронами. По меньшей мере 15 человек пострадали, а также известно о двух погибших.

  • В полиции сообщили, что многоэтажки и частные дома были повреждены в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, и Днепровском районах столицы.

  • Последствия атаки также фиксируются в 5 районах Киевской области. Взрывы также раздавались в Чернигове, Славутиче, в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях.
     