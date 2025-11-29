Россия массированно обстреляла Украину: из-за опасности Польша снова поднимала истребители

В воздушном пространстве Польши ночью 29 ноября работала военная авиация. Полеты осуществлялись в рамках превентивных мер.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Операционное общество RSZ.

Смотрите также Россия терроризирует ракетами и "Шахедами", взлетел МиГ-31К: где есть угроза атаки

Почему Польша поднимала авиацию во время атаки на Украину?

Россия атаковала объекты на территории Украины, однако Польша была готова к защите своей инфраструктуры, ведь была опасность пересечения границы вражеским оружием.

В воздушном пространстве Польши действовала военная авиация. Командование активизировало необходимые силы и ресурсы для возможного отражения атаки. В небо подняли истребители, в состояние боевой готовности привели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, находящихся под угрозой,

– объясняет Оперштаб.

В дальнейшем оперативное командование Вооруженных сил Польши будет следить за ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию, если будет необходимость.

Что известно о массированной атаке на Украину 29 ноября?