Чому Польща підіймала авіацію під час атаки на Україну?

Росія атакувала об'єкти на території України, однак Польща була готова до захисту своєї інфраструктури, адже була небезпека перетину кордону ворожою зброєю.

У повітряному просторі Польщі діяла військова авіація. Командування активізувало необхідні сили та ресурси для можливого відбиття атаки. В небо підняли винищувачі, у стан бойової готовності привели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що знаходяться під загрозою,

– пояснює Оперштаб.

Надалі оперативне командування Збройних сил Польщі стежитиме за ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування, якщо буде потреба.

Що відомо про масовану атаку на Україну 29 листопада?