Об этом Мерц заявил 19 ноября во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

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Кого Мерц назвал среди ключевых участников переговоров?

Речь идет о специальном посланнике президента США Стиве Виткоффе и Джареде Кушнере. Оба принимают участие в дипломатических усилиях, направленных на завершение российско-украинской войны.

Мерц подчеркнул необходимость достижения мира и выразил надежду, что предстоящие переговоры принесут результат.

Пришло время заключить мир и сложить оружие. У нас есть четкое видение мира. Если переговоры состоятся, это откроет лучший на сегодняшний день шанс на достижение мира– заявил канцлер.

В то же время Мерц подчеркнул, что переговоры не могут быть успешными без участия Украины и европейских стран.

Успешными могут быть только переговоры с Украиной и Европой вместе. Ялтинский формат наверняка не принесет мира– подчеркнул он.

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Что известно об участии США в мирных переговорах?

Как сообщал 24 Канал, 19 ноября Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны планировали согласовать условия прочного мира и гарантии безопасности для Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что 16 ноября состоялись консультации переговорных команд Украины, США и Европы. К ним присоединились Виткофф, Кушнер и представители пяти европейских стран, ЕС и НАТО.