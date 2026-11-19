Про це Мерц заявив 19 листопада під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Берліні.

Adv

популярні відео

Кого Мерц назвав серед ключових учасників переговорів?

Йдеться про спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Обидва беруть участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на завершення російсько-української війни.

Мерц наголосив на необхідності досягнення миру та висловив сподівання, що майбутні переговори дадуть результат.

Настав час укласти мир і скласти зброю. У нас є чітке бачення миру. Якщо переговори відбудуться, це відкриє найкращий шанс на досягнення миру– заявив канцлер.

Водночас Мерц підкреслив, що переговори не можуть бути успішними без участі України та європейських країн.

Успішними можуть бути лише переговори з Україною і Європою разом. Ялтинський формат напевно не принесе мир– наголосив він.

Що відомо про участь США в мирних переговорах?

Як повідомляв 24 Канал, 19 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Берліна для переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Сторони планували узгодити умови тривалого миру та гарантії безпеки для України.

Раніше Зеленський повідомив, що 16 листопада відбулися консультації переговорних команд України, США та Європи. До них долучилися Віткофф, Кушнер і представники п'яти європейських країн, ЄС та НАТО.