По этому вопросу существуют три разных лагеря. Об этом пишет издание Politico.

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Что известно о переговорах?

В пятницу, 13 ноября, в Дублине собрались около 50 европейских политиков. В ирландской столице продолжаются споры о том, кто должен представлять Европу на переговорах о будущем Украины.

"Можно даже снять об этом телешоу"– пошутил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Издание отмечает, что Евросоюз единодушен в необходимости занять место за столом переговоров как главный сторонник Украины, но не в вопросе, кого именно он должен туда отправить. Дипломаты и чиновники рассказали, что блок разделился как минимум на три лагеря.

Лидеры ЕС вряд ли назначат представителя на встрече 13 ноября. В то же время, по словам высокопоставленного чиновника Европейского Союза, обсуждения могут помочь лучше понять, как должна быть представлена Европа.

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Что известно о кандидатуре Кошты?

Первый лагерь считает, что представителем должен стать президент Европейского совета Антониу Кошта. Этот политик является наиболее приемлемым кандидатом среди столиц ЕС. Его должность дает ему мандат представлять блок на мировой арене.

По словам европейского дипломата, должность и опыт бывшего премьер-министра Португалии обеспечивают Коште определенную нейтральность. Премьер-министр Эстонии Михал стал первым лидером, поддержавшим президента Евросовета. Также его поддержала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Лидеры Люксембурга и Польши также поддержали политика. Сам Кошта заявил, что ЕС представлен на международном уровне своими институтами – то есть им самим.

В чем "недостаток" Каллас?

Другой кандидаткой является премьер-министр Эстонии, а ныне верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, известная своей жесткой позицией в отношении российской агрессии. Один европейский дипломат назвал ее "худшим человеком, которого можно выбрать". В то же время некоторые европейцы считают, что именно эта репутация "ястреба" является преимуществом политика.

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Это имело бы гораздо больше смысла. Именно так и поступил бы Путин. Он бы выбрал того, с кем вы не хотите разговаривать– рассказал высокопоставленный европейский дипломат.

Кроме того, Каллас и Кошта останутся на своих постах до 2029 года, в отличие от лидеров Франции или Германии.

Кто еще хочет представлять Европу?

Politico отмечает, что самым большим препятствием для выбора переговорщика может стать не Путин, а две крупнейшие столицы ЕС. Франция и Германия не желают предоставлять Брюсселю монополию на представительство Европы в переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал страны E3 в переговорах по Украине "хорошо устоявшимся форматом".

Мы также работаем вместе над этой задачей с пятью представителями – из Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы сохранить это в том же виде– сказал Мерц.

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Париж также не желает уступать место за столом переговоров. Французские политики отмечают, что их страна является постоянным членом Совета Безопасности ООН и единственной в ЕС, обладающей собственным ядерным арсеналом, что дает ей дипломатические и военные рычаги влияния, которых нет у Европейского Союза.

Эстонский премьер подчеркнул, что страны E3 не могут принимать решения, касающиеся всего континента, и должны придерживаться "консенсусной политики".

Вот что такое Европейский Союз. Это основа такой консенсусной политики и объединения всех на одной волне против России– подчеркнул Михал.

Напомним, что Владимир Зеленский призвал ЕС поспешить и выбрать кого-то, кто будет выступать от имени блока. По его мнению, чрезмерное количество участников может помешать переговорам.

В то же время историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эксклюзивном интервью для 24 Канала подчеркнул, что не видит признаков изменения позиции Кремля. Возвращение Мединского в переговорную группу подтверждает нежелание России переходить к предметному диалогу. Он призвал не воспринимать поездки американских представителей к Путину как доказательство приближения мирного соглашения.