"Можна зняти телешоу": Європа розділена на 3 табори щодо представника на перемовинах, – Politico

У цьому питанні є 3 різних табори. Про це пише видання Politico.

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Що відомо про переговори?

У п'ятницю, 13 листопада, в Дубліні зібрались близько 50 європейських політиків. В ірландській столиці тривають суперечки щодо того, хто має представляти Європу на переговорах щодо майбутнього України.

Можна навіть зняти про це телешоу– пожартував прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Видання зазначає, що Євросоюз єдиний у необхідності мати місце за столом переговорів як головний прихильник України, але не в питанні, кого саме він має туди послати. Дипломати та чиновники розповіли, що блок розділився щонайменше на три табори.

Лідери ЄС навряд чи призначать посланця на зустрічі 13 листопада. Водночас, за словами високопосадовця Європейського Союзу, обговорення можуть допомогти краще зрозуміти, як має бути представлена ​​Європа.

Що відомо про кандидатуру Кошти?

Перший табір вважає, що представником має бути президент Європейської ради Антоніу Кошта. Політик є найбільш прийнятним кандидатом серед столиць ЄС. Його посада дає йому мандат представляти блок на світовій арені.

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За словами європейського дипломата, посада та досвід колишнього прем'єр-міністра Португалії дають Кошті певний нейтралітет. Прем'єр Естонії Міхал став першим лідером, який підтримав президента Євроради. Також його підтримала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Лідери Люксембургу та Польщі також підтримали політика. Сам Кошта сказав, що ЄС представлений на міжнародному рівні своїми інституціями – тобто ним самим.

Який "недолік" у Каллас?

Іншою кандидаткою є прем'єр-міністерка Естонії, а нині висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, яка відома своєю жорсткою позицією щодо російської агресії. Один європейський дипломат назвав її "найгіршою людиною, яку можна вибрати". Водночас деякі європейці вважають, що саме ця репутація "яструба" є перевагою політикині.

Це мало б набагато більше сенсу. Саме так і зробив би Путін. Він би вибрав того, з ким ви не хочете розмовляти– розповів європейський високопоставлений дипломат.

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Також Каллас та Кошта залишатимуться на своїх посадах до 2029 року, на відміну від очільників Франції чи Німеччини.

Хто ще хоче представляти Європу?

Politico зазначає, що найбільшою перешкодою для вибору переговірника може стати не Путін, а дві найбільші столиці ЄС. Франція та Німеччина не бажають надавати Брюсселю монополію на представництво Європи в переговорах.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав країни E3 у переговорах щодо України "добре усталеним форматом".

Ми також працюємо разом над цим завданням з п’ятьма представниками – з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодних проблем у тому, щоб зберегти це так само– сказав Мерц.

Париж також не бажає поступатись місцем за столом перемовин. Французькі політики зазначають, що їхня держава є постійним членом Ради Безпеки ООН і єдина в ЄС має власний ядерний арсенал, що надає їй дипломатичні та військові важелі впливу, яких не має Європейський Союз.

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Естонський прем'єр наголосив, що країни E3 не можуть ухвалювати рішення, що стосуються всього континенту, й мають дотримуватися "консенсусної політики".

Ось що таке Європейський Союз. Це основа такої консенсусної політики та об’єднання всіх на одній хвилі проти Росії– наголосив Міхал.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський закликав ЄС поспішити та обрати когось, хто буде виступати від імені блоку. На його думку, надмірна кількість учасників може зашкодити перемовинам.

Водночас історик, політик і дипломат Роман Безсмертний в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу наголосив, що не бачить ознак зміни позиції Кремля. Повернення Мединського до переговорної групи підтверджує небажання Росії переходити до предметного діалогу. Він закликав не сприймати поїздки американських представників до Путіна як доказ наближення мирної угоди.