Пока мира не достигли: что было не так с переговорами во Франции

В Париже состоялись переговоры между Украиной и США, а также многосторонние встречами со странами, которые входят в "коалицию желающих". Среди ключевых тем было возвращение в Украину, похищенных Россией детей, обмен пленными и гражданскими.

Фактически все те же вопросы делегации уже обсуждали в Саудовской Аравии. Как отметил 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, тогда даже удалось сформировать письменное заявление украинской и американской сторон.

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Что не так с переговорами

В совместном заявлении после переговоров в Саудовской Аравии уже были определены все пункты мирного урегулирования. Согласно им, Украина должна была согласиться на перемирие без никаких условий, а США взяли на себя обязательства договариваться об этом с Россией.

Понятно, что ничего не удалось, потому что Кремль так и не перестал стрелять. Со своей стороны Соединенные Штаты действительно предприняли попытку поговорить с россиянами. Дональд Трамп якобы сказал, что ждет ответа до конца недели, то есть до 20 апреля.

Эти пункты не удалось реализовать. Кроме них также упоминалось о военнопленных, похищенных детей. А еще – о желании Украины, чтобы Европа участвовала в переговорах,

– отметил политтехнолог.

Со своей стороны Украина все обязанности выполнила, даже привлекла европейские страны к обсуждениям. Однако результата это пока не дало.

Кроме этого, стоит вспомнить, что в день встречи в Париже, в Россию прилетел эмир Катара. Он является другом еще одного представителя Трампа – Стива Уиткоффа, который был на переговорах во Франции. Так параллельно происходили 2 встречи по Украине.

Между этими двумя саммитами вообще нет ничего общего. Мы даже больше не слышим от россиян "мирной риторики". Ведь представитель Путина Дмитрий Песков цинично сказал, что не знает, будет ли Россия придерживаться моратория на удары по энергетике Украины. Хотя всем известно, что оккупанты с первого дня его нарушали.

Заметим, госсекретарь США Марко Рубио, покидая Париж, заявил, что есть считанные дни, чтобы Украина и Россия решили, хотят ли они перемирия. Если нет, то Соединенные Штаты сосредоточатся на других вопросах. Западные журналисты трактуют такое заявление как признание того, что переговоры зашли в тупик.