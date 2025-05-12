Трамп признал, что откровенно удивлен жестокостью российских бомбардировок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Трамп разочарован неспособностью закончить войны

На прошлой неделе Трамп обратился к донорам с заявлением, что война в Украине стала для него "растущим разочарованием" и даже не дает ему спать по ночам. Он отметил, что Путин демонстрирует крайнюю неуступчивость и требует "все", то есть полного контроля над Украиной.

Трамп недавно признался, что его обещание завершить войну за 24 часа было шуткой.

Если бы он не обещал подобные вещи неоднократно в течение кампании, было бы крайне несправедливо критиковать его за то, что он не смог их достичь. Но он это сделал,

– подчеркнул профессор внешней политики США в Университете Пердью Кайл Хейнс.

По информации источников издания, президент США в последнее время неоднократно выражал разочарование своим советникам, что ни Москва, ни Киев не готовы к компромиссам, а Путин вообще не хочет заканчивать войну. Он также обсуждал с советниками, не думают ли они, что со времен первого президентского срока Трампа Путин изменился.

Из источников издания становится известно, что Трамп "выражал удивление некоторыми военными действиями Путина, в частности бомбардировкой районов, где находятся дети".

Интересно, что еще в начале года Трамп считал, что убедить украинскую сторону в необходимости мира будет сложнее. Теперь в его администрации признают: именно позиция Кремля является главным препятствием. Россия отвергает даже временное перемирие без дополнительных условий, тогда как Киев согласился на 30-дневную паузу. Кремль требует полной капитуляции Украины, в частности сдачи территорий, которые даже никогда не были оккупированы Россией.

Попытка изменить динамику переговорного процесса через кадровые ротации, в частности отстранение Кита Келлога и назначение Стивена Виткоффа, тоже не принесла значительного результата. Он давил на Украину и Россию одинаково, требовал пойти на уступки. Теперь Уиткофф пытается уговорить обе стороны просто сесть за стол переговоров, но безуспешно.

Другие американские чиновники также предполагают, что Трамп может считать свою работу выполненной, если он заставит россиян и украинцев начать серьезные прямые переговоры. То, что произойдет после этого, будет зависеть от них, что позволит США сосредоточиться на других приоритетах,

– добавляют журналисты.