Трамп визнав, що відверто здивований жорстокістю російських бомбардувань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Трамп розчарований неспроможністю закінчити війни

Минулого тижня Трамп звернувся до донорів із заявою, що війна в Україні стала для нього "зростаючим розчаруванням" і навіть не дає йому спати ночами. Він зазначив, що Путін демонструє крайню непоступливість і вимагає "все", тобто повного контролю над Україною.

Трамп нещодавно зізнався, що його обіцянка завершити війну за 24 години була жартом.

Якби він не обіцяв подібні речі неодноразово протягом кампанії, було б вкрай несправедливо критикувати його за те, що він не зміг їх досягти. Але він це зробив,

– наголосив професор зовнішньої політики США в Університеті Пердью Кайл Хейнс.

За інформацією джерел видання, президент США останнім часом неодноразово висловлював розчарування своїм радникам, що ні Москва, ні Київ не готові до компромісів, а Путін взагалі не хоче закінчувати війну. Він також обговорював із радниками, чи не думають вони, що з часів першого президентського терміну Трампа Путін змінився.

З джерел видання стає відомо, що Трамп "висловлював здивування деякими військовими діями Путіна, зокрема бомбардуванням районів, де перебувають діти".

Цікаво, що ще на початку року Трамп вважав, що переконати українську сторону у необхідності миру буде складніше. Тепер у його адміністрації визнають: саме позиція Кремля є головною перешкодою. Росія відкидає навіть тимчасове перемир’я без додаткових умов, тоді як Київ погодився на 30-денну паузу. Кремль вимагає повної капітуляції України, зокрема здачі територій, які навіть ніколи не були окуповані Росією.

Спроба змінити динаміку переговорного процесу через кадрові ротації, зокрема відсторонення Кіта Келлога та призначення Стівена Віткоффа, теж не принесла значного результату. Він тиснув на Україну і Росію однаково, вимагав піти на поступки. Тепер Віткофф намагається вмовити обидві сторони просто сісти за стіл переговорів, але безуспішно.

Інші американські чиновники також припускають, що Трамп може вважати свою роботу виконаною, якщо він змусить росіян і українців розпочати серйозні прямі переговори. Те, що станеться після цього, буде залежати від них, що дозволить США зосередитися на інших пріоритетах,

– додають журналісти.