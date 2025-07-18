Владимир Зеленский неоднократно об этом говорил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Песков о переговорах с Украиной?

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного процесса.

Это позитивный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны: действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу,

– сказал Песков.

Напомним, в Кремле не стали комментировать угрозы Трампа Путину разбомбить Москву, о чем он мог рассказать в разговоре с донорами. Песков предположил, что запись, который распространили CNN может быть фейком. На записи Трамп рассказывает, как во время своей каденции пытался сдержать Путина от нападения на Украину и пригрозил ему "разбомбить Москву к черту".

Когда журналистка уточнила, был ли у Трампа вообще такой разговор с Путиным, Песков ушел от прямого ответа.