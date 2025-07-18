Володимир Зеленський неодноразово про це говорив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Пєсков про переговори з Україною?

Прессекретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність активізації переговорного процесу.

Це позитивний сигнал. І тут ми абсолютно згодні: дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорному процесу,

– сказав Пєсков.

Нагадаємо, у Кремлі не стали коментувати погрози Трампа Путіну розбомбити Москву, про що він міг розповісти у розмові з донорами. Пєсков припустив, що запис, який поширили CNN може бути фейком. На записі Трамп розповідає, як під час своєї каденції намагався стримати Путіна від нападу на Україну й пригрозив йому "розбомбити Москву до біса".

Коли журналістка уточнила, чи була у Трампа взагалі така розмова з Путіним, Пєсков уникнув прямої відповіді.