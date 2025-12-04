Европа боится, что Украину принудят к миру на позорных условиях: AP объяснил страх союзников
- Владимир Путин заявил о готовности к войне с Европой.
- Американский мирный план вызывает опасения у европейских лидеров относительно возможного усиления давления со стороны России.
Владимир Путин обвинил европейские страны в том, что они, якобы, препятствуют установлению мира в Украине. Диктатор заявил, что в случае провокаций Россия готова к войне с Европой.
Это заявление главы Кремля прозвучало накануне его встречи с представителями США – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает 24 Канал со ссылкой на AP.
Почему Европа боится мирного плана Трампа?
Со времени вторжения 2022 года европейские правительства вместе с США потратили миллиарды долларов, чтобы предоставить Киеву финансовую и военную поддержку. Однако при президентстве Дональда Трампа США сдерживают свою поддержку, настаивая на завершении войны.
Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, решит ли администрация Трампа усилить давление на Россию, или на Украину, чтобы та пошла на уступки.
Американский мирный план, который обнародовали в прошлом месяце, раскритиковали, потому что он слишком выгоден для Москвы. В нем есть несколько требований Кремля, категорически неприемлемых для Киева.
Многие европейские лидеры боятся, что если Путин добьется своего в Украине, то сможет свободнее давить и на их страны. Тем более, что они уже сталкивались с вторжениями российских дронов, самолетов и масштабными акциями саботажа.
Российская и американская стороны договорились не раскрывать содержания своих переговоров 2 декабря. Впрочем, известно, что после них по крайней мере одно главное препятствие для заключения соглашения о мире остается непреодолимым – судьба четырех украинских регионов, которые Россия частично оккупировала и считает своими.
Так, после переговоров советник Путина Юрий Ушаков заявил журналистам, что "пока компромисс не найден" по вопросу территорий, без которого Кремль не видит "никакого решения кризиса".
Что известно о переговорах США с Украиной и Россией о мирном плане?
В конце ноября в СМИ "слили" так называемый мирный план Трампа из 28 пунктов. Он требует от Украины ряд уступок. В частности, Киев должен отказаться от всего Донбасса, уменьшить численность ВСУ и забыть о вступлении в НАТО навсегда.
23 ноября в Женеве состоялись переговоры между представителями США, Украины и Европы. План откорректировали с учетом украинских интересов, и в нем остались 19 пунктов.
Впрочем, главные вопросы, включая территориальный, остались нерешенными. Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить их на личной встрече с Дональдом Трампом.
30 ноября состоялся второй раунд переговоров между США и Украиной. На этот раз – в Майами. Обе стороны назвали переговоры "продуктивными, но сложными".
Президент Зеленский сообщил, что есть уже 20 пунктов мирного плана, наработанных в Женеве и доработанных во Флориде.
По итогам встречи с украинцами спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер отправились на переговоры с Путиным в Москву.
Почти 5-часовые переговоры в Кремле так и не принесли никакого прогресса.
Внешнеполитический советник Путина Юрий Ушаков сказал, что переговоры в Кремле были "положительными", но никаких деталей он не раскрыл.
4 декабря в Майами Уиткофф и Кушнер встретятся с главным украинским переговорщиком Рустемом Умеровым для продолжения консультаций.
Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер вернулись после встречи с Путиным уверенными, что тот хочет найти путь к завершению войны.