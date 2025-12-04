Европа боится, что Украину принудят к миру на позорных условиях: AP объяснил страх союзников

Владимир Путин обвинил европейские страны в том, что они, якобы, препятствуют установлению мира в Украине. Диктатор заявил, что в случае провокаций Россия готова к войне с Европой.

Это заявление главы Кремля прозвучало накануне его встречи с представителями США – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

Почему Европа боится мирного плана Трампа?

Со времени вторжения 2022 года европейские правительства вместе с США потратили миллиарды долларов, чтобы предоставить Киеву финансовую и военную поддержку. Однако при президентстве Дональда Трампа США сдерживают свою поддержку, настаивая на завершении войны.

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, решит ли администрация Трампа усилить давление на Россию, или на Украину, чтобы та пошла на уступки.

Американский мирный план, который обнародовали в прошлом месяце, раскритиковали, потому что он слишком выгоден для Москвы. В нем есть несколько требований Кремля, категорически неприемлемых для Киева.

Многие европейские лидеры боятся, что если Путин добьется своего в Украине, то сможет свободнее давить и на их страны. Тем более, что они уже сталкивались с вторжениями российских дронов, самолетов и масштабными акциями саботажа.

Российская и американская стороны договорились не раскрывать содержания своих переговоров 2 декабря. Впрочем, известно, что после них по крайней мере одно главное препятствие для заключения соглашения о мире остается непреодолимым – судьба четырех украинских регионов, которые Россия частично оккупировала и считает своими.

Так, после переговоров советник Путина Юрий Ушаков заявил журналистам, что "пока компромисс не найден" по вопросу территорий, без которого Кремль не видит "никакого решения кризиса".

Что известно о переговорах США с Украиной и Россией о мирном плане?