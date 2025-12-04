Європа боїться, що Україну змусять до миру на ганебних умовах: AP пояснив страх союзників

Володимир Путін звинуватив європейські країни у тому, що вони, буцімто, перешкоджають встановленню миру в Україні. Диктатор заявив, що у разі провокацій Росія готова до війни з Європою.

Ця заява очільника Кремля пролунала напередодні його зустрічі із представниками США – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, передає 24 Канал із посиланням на AP.

Чому Європа боїться мирного плану Трампа?

Від часу вторгнення 2022 року європейські уряди разом зі США витратили мільярди доларів, щоб надати Києву фінансову та військову підтримку. Проте за президентства Дональда Трампа США стримують свою підтримку, наполягаючи на завершенні війни.

Подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від того, чи вирішить адміністрація Трампа посилити тиск на Росію, чи на Україну, щоб та пішла на поступки.

Американський мирний план, який оприлюднили минулого місяця, розкритикували, бо він занадто вигідний для Москви. У ньому є кілька вимог Кремля, категорично неприйнятних для Києва.

Багато європейських лідерів бояться, що якщо Путін доб'ється свого в Україні, то зможе вільніше тиснути і на їхні країни. Тим більше, що вони вже стикалися з вторгненнями російських дронів, літаків і масштабними акціями саботажу.

Російська й американська сторони домовилися не розкривати змісту своїх переговорів 2 грудня. Втім, відомо, що після них принаймні одна головна перешкода для укладання угоди про мир залишається нездоланною – доля чотирьох українських регіонів, які Росія частково окупувала і вважає своїми.

Так, після перемовин радник Путіна Юрій Ушаков заявив журналістам, що "поки що компроміс не знайдено" щодо питання територій, без якого Кремль не бачить "жодного вирішення кризи".

Що відомо про переговори США з Україною та Росією про мирний план?