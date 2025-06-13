Соответствующее заявление в пятницу, 13 июня, сделал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какое заявление сделал Нетаньяху

Израильский премьер решил обратиться к иранскому народу. Он призвал гражданское население "встать и высказать свое мнение", поскольку, как подчеркнул Нетаньяху, Израиль борется не против них, а против иранского правительства.

Впереди еще больше. Режим не знает, что его ждет. Он никогда не был слабее,

– заявил он.

По его словам, в течение суток армия Израиля уничтожила важнейший объект обогащения урана в Иране, значительную часть арсенала баллистических ракет, высших военных командиров, а также ведущих ученых-ядерщиков.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что директива о ликвидации ядерной программы Ирана была выдана в ноябре 2024 года года, вскоре после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.