Відповідну заяву у п'ятницю, 13 червня, зробив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Яку заяву зробив Нетаньягу

Ізраїльський прем'єр вирішив звернутися до іранського народу. Він закликав цивільне населення "встати й висловити свою думку", оскільки, як наголосив Нетаньягу, Ізраїль бореться не проти них, а проти іранського уряду.

Попереду ще більше. Режим не знає, що на нього чекає. Він ніколи не був слабкішим,

– заявив він.

За його словами, протягом доби армія Ізраїлю знищила найважливіший об'єкт збагачення урану в Ірані, значну частину арсеналу балістичних ракет, вищих військових командирів, а також провідних вчених-ядерників.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що директива про ліквідацію ядерної програми Ірану була видана в листопаді 2024 року, незабаром після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли.