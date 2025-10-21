Официально она займет свою должность после церемонии инаугурации с Императором Японии Нарухито. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters,

Что известно о новом премьере Японии?

Такаичи получила 237 голосов, превзойдя большинство в палате из 465 мест. Ей нужно было 233 голоса, чтобы получить большинство. Ранее она занимала должность министра экономической безопасности и внутренних дел.

Такаичи не скрывает своего восхищения Маргарет Тэтчер. В частности с "железной леди" у нее похоже относительно скромное происхождение – мать Такаичи была полицейской, а отец работал в автомобильной компании. Это выделяется в партии, где многие политики происходят из элитных семей.

Новый премьер является сторонницей так называемой "абэномики" покойного премьер-министра Сидзо Абэ. Она призвала увеличить расходы и сократить налоги, также пообещала восстановить влияние правительства на Банк Японии.

Среди ее 18 членов кабинета есть 2 женщины: министр финансов Сацуки Катаяма и министр экономической безопасности Кими Онода. Это всего 16% кабинета, влючно с самой Такаичи. Это не соответствует ее предвыборным заявлениям о намерении сократить гендерный дисбаланс в политике и повысить количество женщин в кабинете министров до уровня социально прогрессивных скандинавских стран. До этого ей далеко, ведь в Скандинавии от 36% до 61% женщин-министров. Чтобы заполнить свой кабинет, Такаичи имела относительно небольшой пул женщин-законодателей.

