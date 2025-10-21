Официально она займет свою должность после церемонии инаугурации с Императором Японии Нарухито. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters,
Что известно о новом премьере Японии?
Такаичи получила 237 голосов, превзойдя большинство в палате из 465 мест. Ей нужно было 233 голоса, чтобы получить большинство. Ранее она занимала должность министра экономической безопасности и внутренних дел.
Такаичи не скрывает своего восхищения Маргарет Тэтчер. В частности с "железной леди" у нее похоже относительно скромное происхождение – мать Такаичи была полицейской, а отец работал в автомобильной компании. Это выделяется в партии, где многие политики происходят из элитных семей.
Новый премьер является сторонницей так называемой "абэномики" покойного премьер-министра Сидзо Абэ. Она призвала увеличить расходы и сократить налоги, также пообещала восстановить влияние правительства на Банк Японии.
Среди ее 18 членов кабинета есть 2 женщины: министр финансов Сацуки Катаяма и министр экономической безопасности Кими Онода. Это всего 16% кабинета, влючно с самой Такаичи. Это не соответствует ее предвыборным заявлениям о намерении сократить гендерный дисбаланс в политике и повысить количество женщин в кабинете министров до уровня социально прогрессивных скандинавских стран. До этого ей далеко, ведь в Скандинавии от 36% до 61% женщин-министров. Чтобы заполнить свой кабинет, Такаичи имела относительно небольшой пул женщин-законодателей.
Предыдущий премьер-министр Японии подал в отставку
Премьер-министр Японии Сигеру Исиба подал в отставку, чтобы предотвратить раскол Либерально-демократической партии после потери коалицией большинства в верхней палате парламента.
Партия Исибы должна была принять решение, или проводить досрочные выборы руководства, что, если бы он был одобрен, фактически означало бы вотум недоверия Исибе. Он сказал, что принял "болезненное решение уйти в отставку", чтобы избежать этого шага, поскольку "это повлекло бы критический раскол в партии, и это совершенно не входит в мои намерения".