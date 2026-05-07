Что предлагают Зеленскому, чтобы закончить войну и вступить в ЕС: интервью полковника из Британии

Конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание от войны в Украине. Переговоры с Россией о завершении войны не дают результатов. Владимир Путин делает ставку на то, что если он поможет Дональду Трампу заключить договор с Ираном, то тот будет относиться благосклонно к России в вопросе российско-украинской войны. В то же время Украина меняет ход войны в свою пользу.

Говорится о том, как о достижениях на поле боя, в частности освобождение территорий и уничтожение российской армии, так и о новых партнерствах со странами Персидского залива в обмен на украинские беспилотные технологии.

В то же время в Европе заявляют, что для окончания войны и вступления в ЕС Киеву придется пойти на территориальные уступки. Полковник Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон Гордон в интервью 24 Канала проанализировал, что происходит в войне в Украине и на Ближнем Востоке и что Киев получит от помощи странам Персидского залива.

Преимущество в войне переходит к Украине?

После начала войны США и Израиля против Ирана переговоры по Украине зашли в тупик. Мы не видим никакого очевидного прогресса, но как удары по нефтяной промышленности России могут повлиять на режим Владимира Путина и на его готовность завершить эту войну?

Это, безусловно, повлияет. Но очевидно, что мир сейчас сосредоточен на Ближнем Востоке. Почти все усилия Трампа направлены на то, чтобы предотвратить еще одну войну и принести туда мир, как он говорит. Если россияне страдают от нехватки нефти, то американцы платят огромные деньги за бензин из-за войны в Иране.

И это влияет на самого Трампа сейчас. Поэтому он посвящает все свое время и усилия тому, чтобы обеспечить прекращение огня, а также открыть Ормузский пролив. И не прилагает слишком много усилий к мирному соглашению в Украине, чего мы в Европе и, конечно, вы в Украине отчаянно стремимся.

Интересно, что недавно министр иностранных дел Ирана посетил Россию. Пока неизвестно, пытаются ли иранцы получить от россиян больше военной техники. А может, Путин думает, что если он поможет Трампу заключить соглашение с Ираном, то американский президент будет относиться к России гораздо благосклоннее. Посмотрим.

Очевидно, что Иран мало что может дать России, а Россия – Ирану, но они традиционно являются союзниками. Однако это не отменяет того факта, что за последние несколько недель практически не было никакого прогресса в обсуждениях мирного соглашения или прекращения огня в Украине. Но, учитывая то, как все развивается, Украина во многом преуспевает.

Мы знаем как из украинских источников, так и из данных разведки Минобороны Великобритании, что Украина убивает значительно больше оккупантов, чем Россия способна мобилизовать и отправить на фронт. В течение последних нескольких недель и месяцев стало очевидно, что Украина отвоевывает значительные территории на Востоке.

Это может быть более вероятным фактором, способным заставить Путина сесть за стол переговоров. Наряду с тем, что в России люди начинают ощущать на себе последствия войны и выражать недовольство тем, как она влияет на их повседневную жизнь. Нельзя ожидать, что все изменится очень быстро, но сейчас кажется, что ситуация явно меняется в пользу Украины.

Что получит Украина от помощи на Ближнем Востоке?

А как вы оцениваете основное влияние войны США и Израиля против Ирана на войну в Украине? Считаете ли вы, что Украина может получить больше рычагов влияния от этого конфликта, подписав соглашение со странами Персидского залива? Или это только добавляет смелости Путину из-за высоких цен на нефть?

Я считаю, что Правительство Украины действует благоразумно. Как вы отметили, предложение по поддержке и подписанию соглашений с некоторыми странами Персидского залива, особенно в сфере дроновых технологий и их использования – это то, что можно предложить странам, которые подвергались атакам со стороны Ирана. Поэтому это кажется очень логичным.

Впрочем, учитывая то, что США сосредоточены на Ближнем Востоке, это означает, что, вероятно, будет меньше американского оружия, которое европейские государства и страны НАТО смогут приобрести для Украины. И это вызывает беспокойство. Но все усилия Украины на Ближнем Востоке, направленные на поддержку тех стран Персидского залива, которые оказались втянутыми в эту войну, принесут Украине только пользу в долгосрочной перспективе.

К теме. В то же время кризис на Ближнем Востоке дал возможность России пополнить бюджет. Так, впервые с августа 2025 года Москва смогла возобновить закупки золота и иностранной валюты для Фонда национального благосостояния. Это стало возможным из-за увеличения экспортных доходов от нефти.

Россия испытывает трудности, тогда как украинское правительство привлекает как можно больше союзников. И, конечно, глядя в будущее, – на средства для восстановления, которые будут поступать с Ближнего Востока, – нынешние шаги по их поддержке кажутся вполне логичными. Ожидается, что такие государства, как Катар и Саудовская Аравия, в ответ будут инвестировать значительные средства в восстановление Украины, как только война прекратится.

Означает ли это, что Украина становится экспортером безопасности в регионе и больше не зависит от американской помощи в сфере безопасности? Сейчас она предлагает использовать свой опыт в сфере беспилотников и помочь с противовоздушной обороной от иранских беспилотников.

Я считаю, что это вполне вероятно, и это нужно делать. Очевидно, что сейчас Украина является мировым специалистом в сфере ведения войны дронами. Адаптация и развитие этих возможностей в течение 4,5 года войны действительно утвердили Украину в роли абсолютного эксперта.

Мы понимаем масштаб развития технологий и возможностей в сфере беспилотников, которые развивает Украина. Президент Зеленский отметил, что сейчас украинцы производят больше, чем могут использовать, и предлагают это ближневосточным государствам для их защиты.

Наряду с наступательными возможностями беспилотников, противовоздушная оборона также стала ключевой в войне в Украине. А инновационные методы, которые украинские войска разработали для сбивания других дронов и ракет, действительно являются ведущими в мире, и именно той технологией, которую государства Ближнего Востока сейчас отчаянно стремятся получить.

Поэтому в определенном смысле Украина сейчас экспортирует безопасность и военные возможности. Это принесет ей пользу в будущем.

А развитие украинской индустрии беспилотников, без сомнения, при активном участии европейских стран НАТО является новой перспективной отраслью. И эта отрасль, несомненно, обеспечит Украине прочные позиции не только сейчас, но и когда будет достигнуто мирное соглашение и установлен мир в Европе. Уверен, что все страны мира будут отчаянно стремиться получить украинские технологии дронов для собственных нужд в целях обороны и безопасности.

Что предлагают Киеву, чтобы вступить в ЕС?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине, вероятно, на каком-то этапе следует смириться с потерей территорий, оккупированных Россией, чтобы стать членом ЕС. Насколько мы близки к соглашению и каково ваше мнение по этому поводу? Насколько актуальны такие заявления именно сейчас, в разгар войны США и Израиля против Ирана и без прорыва в переговорах?

Думаю, стремление Украины вступить в НАТО, вероятнее всего, не реализуется в краткосрочной перспективе, но вступление в Европейский Союз кажется очень реальным. Учитывая то, что Германия – крупнейшая экономика ЕС, когда канцлер Мерц предлагает вещи, которые Украина могла бы сделать, чтобы ускорить вступление, то, видимо, к этому стоит прислушаться.

Поэтому я уверен, что для Украины членство в ЕС является мощной гарантией безопасности, которая по значению уступает разве что НАТО. Итак, если канцлер Мерц так говорит, я уверен, что в Киеве к этому прислушаются. И если удастся заключить соглашение, чтобы как можно быстрее интегрировать Украину в Европейский Союз, думаю, это было бы выгодно всем.

Стоит внимания! Мерц заявил, что Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки для достижения мира. А завершение войны якобы откроет Киеву путь к вступлению в ЕС. Президент Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок России. Он также отметил, что Украина защищает не только себя от России, но и всю Европу.

Но учитывая войну, которая сейчас идет на Ближнем Востоке, и негативное отношение президента Дональда Трампа к НАТО, не похоже, что Украина сможет от этого в ближайшее время выиграть. Но членство в Европейском Союзе, по моему мнению, это ощутимая и действительно полезная вещь, которую, надеюсь, Украина сможет реализовать как можно скорее.

Что происходит на Ближнем Востоке?

Какова ваша оценка результатов войны США и Израиля против Ирана? Вы воспринимаете это как стратегический успех или как стратегическую катастрофу, как говорят некоторые аналитики?

Знаете, я занимаю позицию где-то посередине. Мне кажется, мы оказались в определенном тупике. Очевидно, что иранский режим и иранские вооруженные силы понесли значительные потери из-за атак США и Израиля. Поэтому с военной точки зрения я не считаю, что они представляют большую угрозу для региона или за его пределами. А что касается их ядерных возможностей, я считаю, что они еще много лет не смогут получить ядерное оружие.

А с другой стороны, конечно, Иран контролирует Ормузский пролив, а это жизненно важная территория. И остальной мир не сможет двигаться вперед, пока этот пролив не будет открыт, потому что цена на нефть в мире выросла более чем вдвое. Все платят значительно больше за бензин и дизель на заправках, и это бьет по карманам людей во всем мире.

Итак, пока Ормузский пролив не будет открыт и проблема не решится, Иран будет иметь очень сильное влияние на США и остальной мир. С одной стороны, их военные, Корпус стражей исламской революции, были разгромлены. Многих из их лидеров убили, но им все еще удается держаться. И если США не смогут договориться с Ираном по Ормузскому проливу, мы окажемся в тупике.

По вашему мнению, как Великобритания могла бы помочь США разблокировать Ормузский пролив после завершения боевых действий, учитывая то, что премьер-министр Великобритании пообещал координацию и участие в многонациональных усилиях для обеспечения безопасности морского судоходства в Ормузском проливе?

Здесь есть несколько моментов. Не будет свободного прохода через Ормузский пролив, пока не будет соглашения между иранцами и американцами. Идея, что американцы и другие могут прорваться силой, кажется довольно нереалистичной. Однако, иранцы заложили много мин в проливе. А то, над чем в последнее время работают британцы и французы в частности, это план по очистке от этих мин проходов через пролив.

А такие возможности есть у Королевского флота, Французского флота и других европейских флотов. Именно это президент Трамп советует сделать европейским странам НАТО. Он все еще очень раздражен и злится на Британию, потому что та не помогает ему в войне в Иране. Услуга за услугу, так сказать.

Сейчас он говорит, мол, когда наступит прекращение огня, вы поможете контролировать Ормузский пролив. И это отвечает интересам Великобритании, Европы и всего мира, чтобы после прекращения огня Ормузский пролив был безопасным для судоходства. А чтобы сделать его безопасным – нужно полностью разминировать его. И это те возможности, которыми обладают европейские страны НАТО.

Может ли Иран создать ядерное оружие?

А как насчет ядерного оружия и обогащенного иранцами урана? Могут ли они все еще создавать ядерное оружие? И стоила ли эта война того, учитывая, что уран до сих пор находится в руках иранского режима?

Знаете, это достаточно сложный вопрос. Известно, что у иранцев все еще есть обогащенный уран, но только примерно на 60%. Нужно еще значительно его обогатить, чтобы он стал пригодным для изготовления оружия. Когда у вас есть ядерная боеголовка, все еще достаточно сложно установить ее на стратегическую ракету, чтобы иметь возможность выстрелить ею куда угодно.

Поэтому я думаю, что Иран еще далеко от того, чтобы изготовить собственное ядерное оружие. Даже если у него есть обогащенный уран.

Если рассмотреть причины войны и все остальное, президент Трамп сказал, что это было сделано для того, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Знаете, я бы предположил, что он помешал им получить ядерное оружие по крайней мере на ближайшие несколько лет. Возможно, пришло время вернуться за стол переговоров, чтобы убедиться, что этого не произойдет.

Что касается вопроса, стоило ли все это того, отдельные страны мира должны решать сами для себя. Это стоило мировой экономике миллиарды, если не триллионы долларов. Народу Украины и народу Великобритании это также стоило миллионы и миллионы долларов. И придется спросить людей в этих странах, стоило ли это той цены, которую им пришлось заплатить.

Я считаю, что все стремятся к прекращению огня и скорейшего завершения этой войны, а вместе с этим – и того, что является важнейшим для Европы и Украины – это справедливое мирное соглашение для украинского народа.

Зачем король Британии летал к Трампу?

Может ли визит короля Чарльза в США и его встречи с президентом Трампом помочь сохранить и поддержать особые отношения между Соединенными Штатами и Великобританией? Или они все еще существуют?

Думаю, особые отношения, о которых все говорят, в последнее время находятся под большим давлением. Президент Трамп обвиняет Британию во многих вещах, справедливо это или нет. Но есть одно, что президент Трамп действительно любит – это британская королевская семья и особенно король Чарльз III.

Обратите внимание! Король Великобритании находился в Соединенных Штатах четыре дня. Встреча Чарльза III и Дональда Трампа прошла в закрытом формате. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что британский монарх выполняет несвойственные ему функции на фоне ухудшения отношений между государствами.

В Великобритании глава государства – это монарх, и хотя он не имеет исполнительной власти, он наделен огромной так называемой "мягкой силой". И я уверен, что его визит в США на прошлой неделе в значительной степени будет способствовать восстановлению особых отношений, которые были столь важными в течение десятков, если не сотен, лет.

Эти отношения пострадали за последний год из-за президента Трампа. Но в конечном итоге Трамп, как ни странно, большой поклонник Британии и монархии. Не все в Великобритании и других странах могут считать это благом. Но на мой взгляд, это то, что мы называем реалистичной политикой.

Собственно, король имеет значительную власть в этом смысле, и если он сможет восстановить отношения между США и Великобританией и вернуть нас к равноправному положению, это будет действительно хорошо. И я уверен, что он может это сделать. Он человек, не склонный к преувеличениям, глубоко мыслящий, с большим жизненным опытом и многолетней практикой. Я уверен, что он прекрасно выполнит свою работу.