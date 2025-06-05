А также меняют природу современной войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дипломатическую службу Европейского Союза.

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Что сказала Каллас об операции "Паутина"

Глава дипломатии ЕС отмечает, что операция "Паутина" показывает, как относительно дешевые дроны могут уничтожать очень дорогую авиацию.

В прошлый уикенд мы стали свидетелями атак украинских дронов, которые фактически переписывают военную историю. Речь идет об использовании дронов стоимостью в тысячи долларов для уничтожения самолетов, которые стоят миллионы,

– говорит Каллас.

Она добавляет, что это повышает цену войны для России и заставляет ее задуматься над необходимостью мира. Однако замечает, что пока Москва не меняет свою тактику и продолжает систематически атаковать украинское гражданское население и инфраструктуру.

Каллас в очередной раз напомнила, что такие действия страны-агрессора противоречат международному гуманитарному праву. А также отметила, что ответ Европы должен заключаться в том, чтобы оказывать большее давление на Россию, а не делать шаг назад.

К слову, ранее президент США также отреагировал на операцию "Паутина". Дональд Трамп захвачен атакой Украины на российские авиабазы, но опасается, что это сорвет его планы по прекращению огня. Кроме этого, он убежден, что Путин может ответить очень жестко.