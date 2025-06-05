А також змінюють природу сучасної війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дипломатичну службу Європейського Союзу.

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Що сказала Каллас про операцію "Павутина"

Глава дипломатії ЄС зазначає, що операція "Павутина" показує, як відносно дешеві дрони можуть знищувати дуже дорогу авіацію.

Минулого вікенду ми стали свідками атак українських дронів, які фактично переписують військову історію. Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони,

– каже Каллас.

Вона додає, що це підвищує ціну війни для Росії та змушує її замислитися над необхідністю миру. Проте зауважує, що наразі Москва не змінює свою тактику і продовжує систематично атакувати українське цивільне населення та інфраструктуру.

Каллас вкотре нагадала, що такі дії країни-агресорки суперечать міжнародному гуманітарному праву. А також зазначила, що відповідь Європи повинна полягати в тому, щоб чинити більший тиск на Росію, а не робити крок назад.

До слова, раніше президент США також відреагував на операцію "Павутина". Дональд Трамп захоплений атакою України на російські авіабази, але побоюється, що це зірве його плани з припинення вогню. Окрім цього, він переконаний, що Путін може відповісти дуже жорстко.