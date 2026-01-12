"Прекратить насилие": Папа Римский призвал остановить удары по энергетике Украины
- Папа Римский Лев XIV призвал Россию прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, наносящие значительный ущерб гражданскому населению.
- Он выразил свою обеспокоенность снижением температуры, увеличенной потребностью в электро- и теплоснабжении и призвал возобновить усилия для достижения мира.
Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 11 января, призвал прекратить насилие в Украине и возобновить усилия для достижения мира.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию понтифика в соцсети Х.
Что Папа Римский говорит о войне?
Папа Римский прокомментировал постоянные российские обстрелы энергосистемы Украины.
По его словам, новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях снижения температуры и увеличенной потребности в электро- и теплоснабжении.
В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и вновь призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира,
– написал Папа Римский Лев XIV.
Напомним, в конце декабря в традиционном обращении на Рождество Папа Лев XIV также призвал особенно молиться за страждущий украинский народ. В то же время в обращении к верующим слово "Россия" не прозвучало.
Россияне бьют по энергетике: последние новости
В ночь на 12 января россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. На Черниговщине в результате российского обстрела был поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Атака вызвала обесточивание в ряде населенных пунктов региона.
Тем временем на Киевщине около 3 тысяч потребителей до сих пор остаются без электричества. Больше всего повреждений зафиксировано в Василькове и Обухове. Также есть немало точечных аварий – каждая из них требует отдельного решения и времени.
Россия также разрушила котельную в Краматорске. Сейчас специалисты теплоснабжающей организации вместе с представителями управляющей компании "Ладис" прилагают все возможные усилия, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла.