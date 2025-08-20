Нидерланды перебрасывают в Польшу две системы противовоздушной обороны Patriot и сотни военнослужащих. Они будут защищать логистический центр Службы помощи и подготовки НАТО для Украины (NSATU).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

Смотрите также Дрон мог упасть недалеко от Варшавы: МИД Польши сделал новое заявление

Зачем Нидерланды перебрасывают ПВО в Польшу?

Нидерланды передадут Польше системы противовоздушной обороны Patriot вместе с 300 военными. Их главной задачей станет защита логистического центра военной помощи НАТО для Украины.

Как сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, подразделение будет иметь три различные возможности. Кроме комплексов Patriot, разворачиваются системы NASAMS и средства противодействия беспилотникам.

Это развертывание способствует достижению трех важных целей: защиты территории НАТО, сдерживания российской агрессии и оказания постоянной поддержки Украине. Таким образом, мы максимально держим российскую угрозу на расстоянии,

– сказал министр Брекельманс.

Из последнего о ЗРК Patriot: что известно?