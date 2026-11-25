Об этом сообщил представитель Министерства обороны США в ответе на запрос "Суспильного".

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Что говорят в Пентагоне о производстве ракет Patriot?

В американском оборонном ведомстве заявили, что с самого начала поддерживали углубление промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепочек поставок. Это должно помочь увеличить выпуск существующих и будущих модификаций систем Patriot.

Министерство войны продолжает эту работу по сей день– отметил представитель Пентагона.

По его словам, ведомство работает по нескольким направлениям, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество с Украиной и европейскими партнерами.

В то же время в ответе не уточнили, какие именно проекты уже реализуются. Также неизвестно, идет ли речь о согласовании лицензий на производство ракет PAC-2 и PAC-3 непосредственно в Украине и когда могут быть приняты соответствующие решения.

Что известно о совместном производстве ракет с Украиной?

Ранее временный поверенный Украины в США Денис Сеник сообщил, что американская межведомственная группа подготовила до пяти вариантов совместного производства ракет PAC-2 и PAC-3 с Украиной.

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По его словам, эти предложения были предварительно согласованы представителями администрации Дональда Трампа, однако впоследствии процесс остановился.

Сеник также подчеркнул острую потребность Украины в ракетах-перехватчиках PAC-3 для Patriot. Он сообщил о задержках уже согласованных поставок: в частности, в октябре Украина не получила ракет в соответствии с предварительными двусторонними договоренностями с США.

20 октября глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя вопрос задержек с передачей перехватчиков, заявил об ограниченных запасах американской армии.

Мы никоим образом не изменили свой подход к украинцам, но, конечно, когда речь идет о таких вещах, как ракеты-перехватчики, мы хотим сделать так, чтобы наши собственные войска имели их в максимальном количестве– сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский также подтвердил, что " Украина до сих пор не получила обещанные ракеты Patriot " в рамках программы PURL. По его словам, соответствующее соглашение еще не подписал министр обороны США Пит Хегсет.

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Накануне Зеленский сообщил, что США до сих пор не подписали документы о передаче Украине 48 ракет для Patriot, а также лицензии на их производство.

Ранее стало известно, что Пит Хэгсет до сих пор затягивает с одобрением передачи Украине ракет " около 60 перехватчиков " для комплексов "Patriot", профинансированных европейскими союзниками.