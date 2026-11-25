Про це повідомив представник Міністерства оборони США у відповіді на запит Суспільного.

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Що кажуть у Пентагоні про виробництво ракет Patriot?

В американському оборонному відомстві заявили, що від початку підтримували поглиблення промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання. Це має допомогти збільшити випуск наявних і майбутніх модифікацій систем Patriot.

Міністерство війни продовжує цю роботу донині– зазначив представник Пентагону.

За його словами, відомство працює за кількома напрямами, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з Україною та європейськими партнерами.

Водночас у відповіді не уточнили, які саме проєкти вже реалізують. Також невідомо, чи йдеться про погодження ліцензій на виробництво ракет PAC-2 і PAC-3 безпосередньо в Україні та коли можуть ухвалити відповідні рішення.

Що відомо про спільне виробництво ракет із Україною?

Раніше тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік повідомив, що американська міжвідомча група підготувала до п'яти варіантів спільного виробництва ракет PAC-2 і PAC-3 з Україною.

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За його словами, ці пропозиції попередньо погодили представники адміністрації Дональда Трампа, однак згодом процес зупинився.

Сєнік також наголосив на гострій потребі України в ракетах-перехоплювачах PAC-3 для Patriot. Він повідомив про затримки вже погоджених поставок: зокрема, у жовтні Україна не отримала ракет за попередніми двосторонніми домовленостями зі США.

20 жовтня очільник Пентагону Піт Геґсет, коментуючи питання затримок із передачею перехоплювачів, заявив про обмежені запаси американської армії.

Ми жодним чином не змінили свій підхід до українців, але, звісно, коли йдеться про такі речі, як ракети-перехоплювачі, ми хочемо зробити так, щоб наші власні війська мали їх у максимальній кількості– сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський також підтвердив, що Україна досі не отримала обіцяні ракети Patriot у межах програми PURL. За його словами, відповідну угоду ще не підписав міністр оборони США Піт Геґсет.

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Напередодні Зеленський повідомив, що США досі не підписали документи про передачу Україні 48 ракет для Patriot, а також ліцензії на їх виробництво.

Раніше стало відомо, що Піт Гегсет досі зволікає зі схваленням передачі Україні близько 60 перехоплювачів для комплексів Patriot, профінансованих європейськими союзниками.