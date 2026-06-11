Президент Финляндии неожиданно высказался о своей роли посредника в диалоге с Путиным

В конце мая президент Финляндии заявлял, что может стать посредником на возможных переговорах ЕС и России. Впрочем, впоследствии Александр Стубб свое мнение изменил.

Стубб признался, что не считает себя хорошей кандидатурой для роли переговорщика. По его мнению, Европу должны представлять страны группы E3. Об этом пишет MTV Uutiset.

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Что Стубб сказал о своем участии в переговорах с Путиным?

Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе (переговорах с Россией – 24 Канал). Считаю, что этот процесс должны возглавлять большие страны – Франция, Германия и Великобритания,

– сказал Стубб во время государственного визита президента Кении.

По словам политика, такие страны, как Финляндия или Норвегия, могут помогать переговорам в фоновом режиме.

Финский лидер подчеркнул, что сейчас нужно возобновить диалог с Путиным и начать дипломатические переговоры, поскольку Украина находится в сильной позиции – военной, политической и экономической.

Обратите внимание! На фоне потери Россией инициативы на поле боя Зеленский недавно заявил, что Украина вместе с союзниками должна использовать время до следующей зимы, чтобы найти формат диалога с Москвой.

Заметим, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью MTV Uutiset говорил, что хотел бы видеть президента Финляндии представителем Европы на переговорах по прекращению огня. По словам Мережко, Стубб – замечательный дипломат и умеет эффективно выстраивать коммуникацию с президентом США.

К слову, ранее сам Стубб допускал свое участие в диалоге с Россией в качестве представителя ЕС.

Напомним, что за более чем год посредничества в войне между Украиной и Россией США так и не удалось достичь прекращения огня. Поэтому Европа готовится возглавить переговоры между Киевом и Москвой.

Президент Зеленский заявлял, что европейские страны сами должны решить, кто будет представлять континент на возможных переговорах с Россией. Самым эффективным форматом он назвал E3.

Польша тем временем требует приобщить себя к переговорам по войне в Украине. Премьер-министр Туск заявил, что Польша не будет признавать договоренностей, принятых без ее участия. По его словам, Италия тоже недовольна форматом E3.