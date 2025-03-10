Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters і The Guardian.

К теме "Все будет зависеть от Украины": WP раскрыло ожидания США относительно переговоров в Саудовской Аравии

США хотят определить, готова ли Украина пойти на уступки ради мира

Государственный секретарь США Марко Рубио, который вошел в состав американской делегации в переговорах выразил надежду на успешную встречу с Украиной во вторник, 11 марта.

Во время разговора с украинскими чиновниками в Джидде представители США хотят определить, готова ли Украина пойти на уступки России, в частности территориальные, для прекращения войны.

Важно четко определить намерения Украины относительно мирного урегулирования, а также подтвердить, что Украина готова идти на сложные решения, так же как и россияне,

– сказал Марко Рубио.

Один из американских чиновников сказал, что Украина не может стремиться к миру, если не готова идти на компромиссы. Другой чиновник заявил, что Киев должен быть заинтересован в "реалистичном мире", а не только говорить о границах 2014 или 2022 годов.

В Саудовской Аравии состоятся переговоры между украинской и американской делегациями. Марко Рубио, представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц будут говорить с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой.

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры в Саудовской Аравии могут приблизить стороны к значительному прогрессу.