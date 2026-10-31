"Надо перестать тупить": политолог объяснил, почему ЕС затягивает переговоры по поводу войны

В ходе обсуждения в эфире 24 Канала эксперт отметил, что привлечение Европы выгодно Украине и вполне приемлемо для США.

Adv

популярные видео

Как Европе быстро решить вопрос с делегатом

По его словам, Дональд Трамп однако не против участия представителей ЕС, ведь рассчитывает переложить именно на европейские страны финансовое бремя восстановления.

Им нужно перестать тупить и наконец выбрать представителя. Соберитесь, выберите человека, возможно, двух-трех человек. Самый простой вариант – берете Антонио Кошту, даете ему дополнительные полномочия, согласовываете это с Украиной и США, а дальше Россию просто ставят перед фактом– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Эксперт о трехсторонних переговорах между США, Украиной и Россией: смотрите видео

Почему в Брюсселе нет единства

Политолог подчеркнул, что длительное промедление Брюсселя уже позволяет пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову высмеивать неспособность европейцев прийти к согласию. Главной причиной такой пассивности эксперт считает отсутствие единого видения будущих отношений с Россией.

Реклама

Это симптоматично: сами европейцы не могут прийти к общей позиции относительно своего отношения к Российской Федерации. Если бы хотели жесткую позицию – взяли бы представителя стран Балтии, мягкую – из Венгрии, адаптивную – из Польши, хитрую – британца. В то же время любые предложенные кандидатуры нас устраивают, лишь бы Брюссель наконец сделал свой выбор– подытожил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев приступил к подготовительной работе и призвал европейских партнеровопределить делегатов для переговорного процесса. В то же время в Москве уверяли, что представителей Евросоюза якобы вообще не намерены допускатьк встрече в Абу-Даби.