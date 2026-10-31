"Треба перестати тупити": політолог пояснив, чому ЄС зволікає з переговорами щодо війни

Під час обговорення в ефірі 24 Каналу експерт зазначив, що залучення Європи вигідне Україні та цілком прийнятне для США.

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Як Європі швидко вирішити питання делегата

За його словами, Дональд Трамп також не проти участі представників ЄС, адже розраховує перекласти саме на європейські країни фінансовий тягар відбудови.

Їм треба перестати тупити і нарешті вибрати представника. Зберіться, оберіть людину, можливо двох-трьох людей. Найпростіший варіант – берете Антоніо Кошту, даєте йому додаткові повноваження, погоджуєте це з Україною та США, а далі Росію просто ставлять перед фактом– наголосив Ігор Рейтерович.

Експерт про тристоронні переговори між США, Україною та Росією: дивіться відео

Чому в Брюсселі немає єдності

Політолог підкреслив, що тривале зволікання Брюсселя вже дозволяє речнику Кремля Дмитру Пєскову кепкувати з неспроможності європейців дійти згоди. Головною причиною такої пасивності фахівець вважає відсутність єдиного бачення майбутніх відносин із Росією.

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Це симптоматично: самі європейці не можуть дійти спільної позиції щодо свого ставлення до Російської Федерації. Якби хотіли жорстку позицію – взяли б представника країн Балтії, м'яку – з Угорщини, адаптивну – з Польщі, хитру – британця. Водночас будь-які запропоновані кандидатури нас влаштовують, аби лише Брюссель нарешті зробив свій вибір– підсумував експерт.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що Київ розпочав підготовчу роботу і закликав європейських партнерів визначити делегатів для переговорного процесу. Водночас у Москві запевняли, що представників Євросоюзу нібито взагалі не збираються допускати до зустрічі в Абу-Дабі.