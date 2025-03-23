Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление специального посланника Трампа Стива Уиткоффа в интервью Такеру Карлсону.

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Прекращение огня – основа для дальнейших мирных переговоров

Стив Уиткофф считает, что Соединенные Штаты смогут примирить Украину и Россию. Он оптимистично настроен на переговоры, целью которых является заключение временного перемирия.

Конечная цель – 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня – это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя,

– отметил спецпосланник.

Уиткофф во время разговора вспомнил операцию ВСУ в Курске и повторил за президентом США Дональдом Трампом, что часть украинских военных якобы находятся в окружении на территории России. Хотя украинская власть, Министерство обороны и Генштаб ВСУ опровергли эти заявления.

Стив Уиткофф отметил, что кроме неопределенности в Курской области существует также 2 тысячи километров границы между Украиной и Россией, где ежедневно происходят боевые действия. Поэтому спецпосланник отметил, что нужно обсудить условия их прекращения.

Добавим, что ранее Уиткофф рассказывал, что США стремятся достичь соглашения, которое удовлетворит все стороны. Во время его заключения будут обсуждать детали двустороннего прекращения огня, в частности на энергетическую инфраструктуру. Также вскоре может появиться мораторий на удары и боевые действия в Черном море.