Сдвигов от Кремля до 20 апреля нет: решится ли Трамп действовать жестче

Ранее Дональд Трамп сообщал о намерении объявить режим прекращения огня до 20 апреля и до сих пор надеется на ответ России относительно этого. Однако Кремль ничего не делает, что может спровоцировать Вашингтон пойти на один шаг.

Речь идет об экономическом давлении, но не более. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что Трамп продолжает свою политику в отношении России, где не хочет "портить отношения" с Кремлем.

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Почему Трамп может действовать жестче только в одном направлении

По мнению политолога, жесткие действия Трампа с позиции Украины – это предоставление украинским военным всей номенклатуры оружия. Однако единственное давление на Россию, на которое действительно способен сейчас президент Соединенных Штатов – экономическое.

Оружие – это сила. Экономика также, но я за комплексный подход. Я не являюсь сторонником того, что санкции не работают. Однако оружие – лучшие санкции для нашего врага. Поэтому, к сожалению, полную силу мы не увидим,

– подчеркнул он.

Например, даже продажа Украине ЗРК Patriot не вызвала у Трампа восторг. Вероятно, что наша страна впоследствии снова может вернуться к этой теме, но в случае, если президент США очень разозлится на Владимира Путина. Кроме того, важную роль сыграет именно применение, ведь Patriot – это не наступательное оружие, эти системы защищают гражданских.

"Однако сейчас в окружении Трампа есть люди, которые подталкивают его к мягкому общению с Россией. Как долго это будет продолжаться? Трудно сказать. Я возвращаюсь к психотипу Трампа – его трудно спрогнозировать. Нельзя рассчитывать на то, что Трамп будет агрессивный. Путин понимает границу, где он может наглеть", – отметил Лесной.

Напомним, что Трамп заявил, что ответ России по перемирию что ответ России по перемирию будет на этой неделе и выразил недовольство из-за затягивания переговоров российским диктатором. Между тем ожидания Украины не изменились – единственный ответ от Путина, который нужен нашей стране – это поддержка полного прекращения огня и согласование механизма контроля, мониторинга и гуманитарного трека.