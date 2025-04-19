Об этом рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала. Он добавил, что эти контракты не могут быть реализованы из-за полномасштабной войны. Как только будет прекращен огонь, эти процессы активизируются.

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Клочок не исключает, что США могут полностью выйти из переговорного процесса. Однако, по его словам, есть один момент, который свидетельствует об обратном.

Россия имеет проблемы из-за политики Трампа

"Трамп не оставит эту историю, потому что у него глубоко укоренена идея, что благодаря России он сможет ослабить Китай. И он от этого не откажется. Благодаря России он сможет подписать соглашение с Тегераном – и это для него также очень важно. Это своего рода "крючок", который сейчас активно используют в Москве. Но и Москва находится в большой зависимости", – сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что, по анализу экономиста Олега Пендзина, Россия имеет серьезные проблемы, частично из-за шантажа со стороны Трампа. Его риторика уже привела к существенным изменениям на мировом рынке – нефтепродуктов, торговли, обмена услугами и тому подобное.

Торговая война США против Китая на самом деле сейчас больше помогает Украине, чем вредит: она способствует падению цен на нефть, усилению рецессии в России и обесцениванию рубля. Россия вынуждена продавать ресурсы Китаю, не имея возможности рассчитываться даже средствами из Фонда национального благосостояния России.

Это ставит Россию в крайне неудобное положение. По подсчетам экономистов, ее резервов хватит максимум на 9 месяцев. Далее начнутся необратимые процессы. Россияне это прекрасно понимают. Поэтому такие шантажи будут. Трамп будет продолжать эту риторику, которая является крайне непривлекательной – и для нас также,

– добавил Клочок.

Он отметил, что события могут разворачиваться по-разному: война может продолжаться, а может завершиться. Но это зависит от позиций тех сторон, которые относятся к Украине с большей или меньшей благосклонностью – или же откровенно враждебно.

Мы сейчас находимся в сложной ситуации: самостоятельно мы не сможем освободить все территории от российских захватчиков, а помогать нам, по сути, никому,

– подытожил Валерий Клочок.

Клочок убежден, что США в целом более благосклонны к Украине, чем к России. Европа также, хотя она и позволяет себе торговать с Россией, что фактически означает финансирование войны против Украины.