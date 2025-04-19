Про це розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу. Він додав, що ці контракти не можуть бути реалізовані через повномасштабну війну. Як тільки буде припинено вогонь, ці процеси активізуються.

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Клочок не виключає, що США можуть повністю вийти з переговорного процесу. Проте, за його словами, є один момент, який свідчить про протилежне.

Росія має проблеми через політику Трампа

"Трамп не полишить цю історію, бо в нього глибоко вкорінена ідея, що завдяки Росії він зможе послабити Китай. І він від цього не відмовиться. Завдяки Росії він зможе підписати угоду з Тегераном – і це для нього також дуже важливо. Це свого роду "гачок", який нині активно використовують у Москві. Але й Москва перебуває у великій залежності", – сказав Валерій Клочок.

Він додав, що, за аналізом економіста Олега Пендзина, Росія має серйозні проблеми, частково через шантаж з боку Трампа. Його риторика вже призвела до суттєвих змін на світовому ринку – нафтопродуктів, торгівлі, обміну послугами тощо.

Торгова війна США проти Китаю насправді нині більше допомагає Україні, ніж шкодить: вона сприяє падінню цін на нафту, посиленню рецесії в Росії та знеціненню рубля. Росія змушена продавати ресурси Китаю, не маючи змоги розраховуватись навіть коштами з Фонду національного добробуту Росії.

Це ставить Росію у вкрай незручне становище. За підрахунками економістів, її резервів вистачить максимум на 9 місяців. Далі почнуться незворотні процеси. Росіяни це чудово розуміють. Тому такі шантажі будуть. Трамп продовжуватиме цю риторику, яка є вкрай непривабливою – і для нас також,

– додав Клочок.

Він зазначив, що події можуть розгортатися по-різному: війна може тривати, а може завершитися. Але це залежить від позицій тих сторін, які ставляться до України з більшою чи меншою прихильністю – або ж відверто ворожо.

Ми зараз перебуваємо в складній ситуації: самотужки ми не зможемо звільнити всі території від російських загарбників, а допомагати нам, по суті, нікому,

– підсумував Валерій Клочок.

Клочок переконаний, що США загалом більш прихильні до України, ніж до Росії. Європа також, хоча вона й дозволяє собі торгувати з Росією, що фактично означає фінансування війни проти України.