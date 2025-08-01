Как союзник НАТО Польша адаптируется к вызовам морской войны и активно модернизирует свой флот. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на Army Recognition.

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Как проходили испытания беспилотников?

Военные учения проходили в районе Гдыни, в акватории Балтийского моря. Польские силы специального назначения JW Formula тестировали американские беспилотные морские дроны, разработанные компанией HavocAI.

Кроме того, полезным для польской армии стал украинский опыт ведения войны. Во время испытаний военные эффективно применяли тактику ГУР и СБУ, а именно: технологии ночной навигации, радиоэлектронной разведки, методы сбора данных и отработки сценариев проникновения на вражескую территорию.



Польша испытывает морские дроны / Фото HavocAI

Какие преимущества новых дронов?

По данным Defense Express, HavocAI – компания, что полтора года массово проектирует и производит морские беспилотники, в которых доминируют автономные и дешевые платформы.

Основные модели, Rapage Gen 1 i Gen 2, оснащены солнечными панелями, антенной спутниковой связи Starlink и способны перевозить около 130 килограммов полезного груза. Стоимость одного такого беспилотника составляет 100 тысяч долларов, что делает его значительно доступнее по сравнению с другими.

К слову, неоднократными были заявления министров обороны стран Балтии и Польши о том, что Россия постоянно расширяет применение РЭБ на направлениях, граничащих с этими государствами. Поэтому восточный фронт НАТО продолжает укрепляться перед возможным новым вторжением России.

Варшава же мобилизует свои силы к действиям в условиях потенциальной морской конфронтации благодаря высокоманевренным морским системам, способным выполнять сложные боевые задачи без привлечения личного состава.