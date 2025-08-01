Як союзник НАТО Польща адаптується до викликів морської війни та активно модернізує свій флот. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Army Recognition.

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Як відбувалися випробування безпілотників?

Військові навчання проходили у районі Гдині, в акваторії Балтійського моря. Польські сили спеціального призначення JW Formula тестували американські безпілотні морські дрони, розроблені компанією HavocAI.

Окрім того, корисним для польської армії став український досвід ведення війни. Під час випробувань військові ефективно застосовували тактику ГУР та СБУ, а саме: технології нічної навігації, радіоелектронної розвідки, методи збору даних і відпрацювання сценаріїв проникнення на ворожу територію.



Польща випробовує морські дрони / Фото HavocAI

Які переваги нових дронів?

За даними Defense Express, HavocAI – компанія, що півтора року масово проєктує та виробляє морські безпілотники, у яких домінують автономні й дешеві платформи.

Основні моделі, Rapage Gen 1 i Gen 2, оснащені сонячними панелями, антеною супутникового зв'язку Starlink і здатні перевозити близько 130 кілограмів корисного вантажу. Вартість одного такого безпілотника становить 100 тисяч доларів, що робить його значно доступнішим порівняно з іншими.

До слова, неодноразовими були заяви міністрів оборони країн Балтії й Польщі про те, що Росія постійно розширює застосування РЕБ на напрямках, які межують з цими державами. Тому східний фронт НАТО продовжує укріплюватися перед можливим новим вторгненням Росії.

Варшава ж мобілізує свої сили до дій в умовах потенційної морської конфронтації завдяки високоманевреним морським системам, здатним виконувати складні бойові завдання без залучення особового складу.