Все гораздо глубже: эксперт объяснил, что на самом деле скрывается за претензиями Польши в отношении УПА

Польско-украинские отношения остаются в состоянии длительной напряженности. В частности, недавно обострились дискуссии по поводу присвоения Владимиром Зеленским одному из украинских подразделений почетного наименования "имени Героев УПА". В Польше такое решение подвергли осуждению. Однако такой кризис в отношениях носит системный характер.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что недоразумения между странами часто возникают на фоне исторических вопросов и ситуации в аграрном секторе. Кроме того, были случаи, когда уступки с одной стороны только усиливали требования с другой, а нынешняя напряженность между государствами является продолжением более глубоких экономических процессов в ЕС.

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Почему обостряются польско-украинские отношения

По словам Олега Пендзина, польская внутренняя политика в значительной степени зависит от настроений большого аграрного электората, который составляет примерно треть избирателей страны. Он отметил, что украинская аграрная продукция часто воспринимается как фактор конкуренции, влияющий на рынок ЕС.

Европейское фермерство в значительной степени держится на дотациях Брюсселя. Это одно из крупнейших бюджетных направлений ЕС,

– сказал он.

В условиях конкуренции с украинской продукцией польские фермеры и политики часто прибегают к требованиям о введении квот, ограничений или даже блокировании границ, поскольку это позволяет защищать внутренний рынок.

Экономист об отношениях Украины и Польши: видео

Когда на рынке есть дешевая украинская продукция и более дорогая польская, возникает давление на политиков, которые вынуждены реагировать на интересы фермеров,

– пояснил Пендзин.

Он также обратил внимание, что подобные позиции озвучиваются не только в Польше, но и в других странах региона, в частности в Венгрии и Словакии, что свидетельствует о более широком характере проблемы. Дискуссии об ужесточении ограничений на украинский аграрный экспорт ведутся на уровне ЕС.

Здесь вопрос не только в отдельных конфликтах. Это история о едином рынке и конкуренции внутри него,

– подчеркнул экономист.

Поэтому, по его мнению, нынешняя напряженность между Украиной и Польшей является проявлением глубинных экономических процессов в ЕС, которые периодически трансформируются в политические споры, как, например, в вопросе об УПА.

К слову, Польша вместе с Венгрией, Словакией и Австрией инициировала пересмотр условий торговли между ЕС и Украиной. Страны требуют усилить защиту европейских фермеров от последствий импорта украинской агропродукции. В Брюсселе планируют обсудить возможное ужесточение торговых ограничений, введение дополнительных защитных механизмов и компенсаций для аграриев ЕС.

Почему возник спор между Украиной и Польшей

В Польше раскритиковали присвоение одному из украинских подразделений "имени героев УПА" и заявили, что это может иметь последствия для двусторонних отношений. В Варшаве считают, что Киев должен учитывать чувствительные исторические вопросы в отношениях между странами.

Польша подняла вопрос о возможных последствиях для Украины из-за скандала, связанного с фигурой УПА, что вновь обострило дискуссии между Киевом и Варшавой. Часть польских политиков связывает это с более широким контекстом исторических споров и политического давления, которое может влиять на двусторонние отношения.

Дональд Туск раскритиковал отдельные действия или заявления украинской стороны в отношении УПА, призвав учитывать деликатность темы. В Киеве в ответ подчеркнули важность партнерства с Польшей и необходимость сохранять диалог, несмотря на разные подходы к исторической памяти.