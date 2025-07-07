Однако пока не понятно, смогут ли европейские оборонные предприятия восполнить пробел в случае полного отказа от оружия Соединенных Штатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Сможет ли Европа выжить без американского оружия

Издание отмечает, что у Европы пока нет альтернативы некоторому американскому оружию. Общий объем финансирования может составить около 14 триллионов евро.

Однако даже огромные вложения могут не исправить то, что у европейских стран нет качественных альтернатив некоторым из самых необходимых видов оборонного оборудования, произведенного американскими компаниями. Среди них истребители F-35, которые производит Lockheed Martin.

Также стоит отметить, что некоторые европейские страны имеют на вооружении американский зенитный ракетный комплекс Patriot, которому нелегко найти замену. Кроме этого, для работы некоторого оружия необходимо программное обеспечение, большая часть которого разработана Соединенными Штатами.

Многие европейские страны уже инвестировали в американское оружие, из-за чего они хотят, чтобы новые закупки оставались совместимыми. Обязательства по увеличению расходов на оборону создали напряженность внутри некоторых стран. Сейчас они пытаются понять, должны ли создавать независимую от США оборонную промышленность.

Европейские чиновники рассказали изданию, что было установлено ограничение на сумму, которую можно потратить на американское оборудование из определенных траншей денег, включая флагманскую программу финансирования обороны ЕС – кредитной линией на 150 миллиардов евро.

Однако отдельные страны будут осуществлять большую часть закупок и могут свободно распределять ресурсы по своему усмотрению. В издании также добавляют, что дебаты о расходах на оборону в Европе стали более актуальными, поскольку США сокращают свою поддержку Украины.

Директор Центра европейских реформ Чарльз Грант заявил в разговоре с журналистами, что в Европе существуют две основные школы мнения относительно военных расходов. По его словам, французские чиновники считают, что необходимо ограничить использование европейских средств для создания собственной оборонной промышленности. Это важно для того, чтобы европейцы не были чрезмерно зависимы от своего американского союзника.

Зато второе мнение, которого придерживаются страны Северной Европы, Прибалтики и Польша, заключается в том, что Европа сейчас нуждается в возможностях для помощи Украине и должна тратить средства менее протекционистским способом.

Они считают, что мы не можем быть идеалистами, а должны действовать сейчас и тратить деньги на Украину,

– пояснил он.

Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel и профессор Свободного университета Брюсселя в Бельгии Гунтрам Вольф отмечает, что военная зависимость от США является поводом для беспокойства. Он также считает, что Европе необходимо забыть и о технологической зависимости от Штатов.

Однако Вольф признал, что такой переход не произойдет быстро. По его прогнозам, это возможно только в течение следующих пяти лет.