Однак поки не зрозуміло, чи зможуть європейські оборонні підприємства заповнити прогалину в разі повної відмови від зброї Сполучених Штатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чи зможе Європа вижити без американської зброї

Видання зазначає, що у Європи поки що немає альтернативи деякій американській зброї. Загальний обсяг фінансування може становити близько 14 трильйонів євро.

Проте навіть величезні вкладення можуть не виправити те, що у європейських країн немає якісних альтернатив деяким із найбільш необхідних видів оборонного обладнання, виробленого американськими компаніями. Серед них винищувачі F-35, які виробляє Lockheed Martin.

Також варто зазначити, що деякі європейські країни мають на озброєнні американський зенітний ракетний комплекс Patriot, якому нелегко знайти заміну. Окрім цього, для роботи деякої зброї необхідне програмне забезпечення, більша частина якого розроблена Сполученими Штатами.

Багато європейських країн уже інвестували в американську зброю, через що вони хочуть, щоб нові закупівлі залишалися сумісними. Зобов'язання зі збільшення витрат на оборону створили напруженість усередині деяких країн. Наразі вони намагаються зрозуміти, чи повинні створювати незалежну від США оборонну промисловість.

Європейські чиновники розповіли виданню, що було встановлено обмеження на суму, яку можна витратити на американське обладнання з певних траншів грошей, включно з флагманською програмою фінансування оборони ЄС – кредитною лінією на 150 мільярдів євро.

Проте окремі країни здійснюватимуть більшу частину закупівель і можуть вільно розподіляти ресурси на свій розсуд. У виданні також додають, що дебати про витрати на оборону в Європі стали більш актуальними, оскільки США скорочують свою підтримку України.

Директор Центру європейських реформ Чарльз Грант заявив у розмові з журналістами, що в Європі існують дві основні школи думки щодо військових витрат. За його словами, французькі чиновники вважають, що необхідно обмежити використання європейських коштів для створення власної оборонної промисловості. Це важливо для того, щоб європейці не були надмірно залежні від свого американського союзника.

Натомість друга думка, якої дотримуються країни Північної Європи, Прибалтики та Польща, полягає в тому, що Європа наразі потребує можливостей для допомоги Україні та має витрачати кошти у менш протекціоністський спосіб.

Вони вважають, що ми не можемо бути ідеалістами, а повинні діяти зараз і витрачати гроші на Україну,

– пояснив він.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel і професор Вільного університету Брюсселя в Бельгії Гунтрам Вольф зазначає, що військова залежність від США є приводом для занепокоєння. Він також вважає, що Європі необхідно забути й про технологічну залежність від Штатів.

Проте Вольф визнав, що такий перехід не відбудеться швидко. За його прогнозами, це можливо тільки протягом наступних п'яти років.