Позиция Трампа по войне изменилась: что это значит для Украины

Дональд Трамп в течение нескольких месяцев положительно относился к Владимиру Путину и пытался договориться с ним. Однако со временем к президенту США и его администрации пришло осознание истинных намерений Кремля.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил в разговоре с 24 Каналом, что Дональд Трамп уже понял позицию главы Кремля, который не стремится к миру. Однако позиция президента США очень часто может меняться под влиянием определенных обстоятельств.

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Какие важные шаги Трамп может сделать в отношении Украины?

Рыбачук отметил, что Трамп будет до последнего испытывать любые варианты в отношении России.

Он часто так комбинирует – доводит ситуацию до максимального обострения, потом шаг назад и предлагает снова свое соглашение на определенных условиях,

– сказал он.

Президент США использовал этот подход в решении ситуации в Секторе Газа, в конфликте с Ираном и до сих пор предлагает ему заключить соглашение. В целом эта философия соглашений, по мнению главы аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий", очень присуща Трампу. Он мечтает о том, чтобы Россия была глобальным партнером США и благодаря этому можно было зарабатывать огромные деньги.

Однако у Трампа сейчас обостряется проблема с американскими журналистами, которые все чаще спрашивают его о ситуации с Россией.

Он уже сказал, что потерял терпение, разочарован и даже возмущен. Однако журналисты спрашивают его, что он будет делать дальше и готов ли усилить санкции против Кремля?

– подчеркнул Рыбачук.

Относительно санкций, то президент США ответил, что только он сам знает, где и граница, пересекая которую Путин нарвется на экономические ограничения. Также только он должен определять, каких масштабов вводить санкции против России и настоял, чтобы это было указано в законопроекте Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

В то же время политически Трампу все труднее говорить что-то убедительное для того, чтобы не выглядеть слабаком, ведь все обращают внимание на то, что Кремль его откровенно игнорирует,

– отметил он.

Поэтому Трамп сейчас поднимает градус и соответственно звучат все более резкие заявления в адрес России, в частности от Линдси Грэма. Очевидно, по словам главы аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий", что никто не верит в то, что Трамп может сделать с Россией то, что он сделал с Ираном. Однако он прибегает к определенным шагам, свидетельствующим об изменениях в его отношении к Путину.

Позиция Трампа изменилась достаточно заметно от риторики о том, что США не будут финансировать войну в Украине до его заявлений о предоставлении помощи Киеву.

Однако самое важное для нас, что пошли разрешения со стороны США на продажу Украине оружия. Европейцы тоже поддержали этот тренд. Мы слышим чуть ли не каждый день, как страны присоединяются, в частности, к общему пулу по формированию бюджета для закупки систем Patriot и другого вооружения и техники,

– отметил Олег Рыбачук.

Если раньше, объяснил он, Трамп фактически откровенно оправдывал Путина, "глубоко его понимал", то сейчас он демонстрирует свое полное разочарование.

Рыбачук добавил, что в то же время это вовсе не означает, что в определенный момент Трамп не попытается вернуться к возможностям подписать "хорошую сделку" с Россией.

Напомним, что Дональд Трамп согласился поставлять оружие США для Украины. Однако это будет происходить при условии, что европейские страны заплатят за него. Также они хотят в соответствии с планом президента США, предоставлять Украине имеющееся в Европе американское оружие, а затем покупать его замену для себя. Также Соединенные Штаты могут перенаправлять поставки вооружения, которое предназначено для других стран, на продажу европейцам, а те будут передавать его Украине.