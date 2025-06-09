Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi. На прошлой неделе он попал в скандал из-за выступления в Сейме на русском языке.

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Что об этом известно

По данным вышеупомянутой спецслужбы, в отношении депутата открыли производство по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии, а также разжигании национальной вражды и ненависти.

Отмечается, что уголовный процесс начался после того, как служба оценила высказывания Алексея Росликова на заседании Сейма в четверг, 5 июня, и другие его действия в последнее время.

В службе отметили, что ранее с Росликовым уже неоднократно проводили необходимые профилактические беседы, предостерегая об уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.

Известно, что в феврале 2025 года представители Службы государственной безопасности говорили с Алексеем Росликовым из-за его публичных высказываний против латышей.

Напомним, недавно депутата латвийского парламента Алексея Росликова исключили из зала заседаний. Он выкрикнул фразу в поддержку русского языка и показал жест "по локоть".