Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi. Минулого тижня він втрапив у скандал через виступ у Сеймі російською мовою.

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Що про це відомо

За даними вищезгаданої спецслужби, стосовно депутата відкрили провадження за підозрою у наданні допомоги Росії в її діях проти Латвії, а також розпалюванні національної ворожнечі та ненависті.

Зазначається, що кримінальний процес розпочався після того, як служба оцінила висловлювання Олексія Рослікова на засіданні Сейму у четвер, 5 червня, та інші його дії протягом останнього часу.

У службі наголосили, що раніше з Росліковим вже неодноразово проводили необхідні профілактичні бесіди, застерігаючи про кримінальну відповідальність у разі вчинення кримінальних злочинів.

Відомо, що у лютому 2025 року представники Служби державної безпеки говорили з Олексієм Росліковим через його публічні висловлювання проти латишів.

Нагадаємо, нещодавно депутата латвійського парламенту Олексія Рослікова виключили з зали засідань. Він вигукнув фразу на підтримку російської мови та показав жест "по лікоть".