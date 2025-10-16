Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Tomahawk уже "выстрелил" по России: политолог сказал, как заявления Трампа действуют на Кремль

О чем будут говорить Путин и Трамп 16 октября?

Звонок не анонсировали, о нем Axios рассказали источники.

Президент Трамп проведет в четверг телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить войну с Украиной, сообщил источник, знакомый с ситуацией, изданию Axios,

– говорится в заметке.

Впрочем, российские СМИ пишут: в Кремле ранее говорили о возможном международном телефонном разговоре Путина – без уточнений, с кем будет говорить диктатор.

"Звонок состоится за день до того, как Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Трамп и Зеленский обсудят возможность получения Украиной ракет дальнего действия Tomahawk", – добавили Axios.

Также СМИ напомнило: на прошлой неделе Трамп заявил, что предупредил Зеленского о возможности выдвижения Путину нового ультиматума. Речь идет о том, что либо Россия проведет "серьезные мирные переговоры", либо Украина получит "Томагавки".

Какие будут темы разговора Трампа и Зеленского?

Медиа предполагают, что речь пойдет именно о "Томагавках", потому что на это намекали лидеры.

Владимир Зеленский в обращении накануне сказал, что Украина подготовила свою часть домашней работы перед встречей с Трампом – военную и экономическую.

Все детали. Все есть. Повестка дня нашей встречи с президентом Америки очень содержательная. (...) Сейчас наша команда – премьер-министр Украины, руководитель Офиса президента, заместитель Министерства иностранных дел и другие чиновники и украинский посол – уже в Вашингтоне начали встречи на своем уровне, готовят основу для разговора с лидером Соединенных Штатов, а также с американскими оборонными компаниями,

– заявил лидер государства.

В то же время эксперты говорили, что цель встречи Зеленского и Трампа не до конца понятна. Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что для обсуждения "Томагавков" не обязательно ехать в США. Возможно, будут говорить о соглашении по редкоземельным металлам.

Суспильное информировало, что 16 октября Зеленский встретится с представителями оборонных и энергетических компаний США. 17 октября он посетит Конгресс, а затем встретится с Трампом.

Последние заявления Трампа об Украине