Доктор политических наук, заведующая отделом новых вызовов НИСД Елена Бордиловская в эфире 24 Канала объяснила, какие сигналы получил Владимир Путин на саммите ШОС и как он на них реагирует. Она рассказала, почему после дипломатического давления российский диктатор может не смягчать свою позицию, а наоборот готовиться к новой эскалации.

Путин не стал главным игроком саммита

ШОС за 25 лет заметно изменилась: из объединения Китая, России и нескольких стран Центральной Азии она выросла в организацию с десятью полноправными членами, среди которых Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Для Москвы эта площадка давно служила способом продвигать собственные геополитические нарративы, однако с годами влияние Китая только росло, а страны Центральной Азии постепенно пытаются дистанцироваться от России.

У Путина было больше всего встреч в ходе этого саммита – целых девять. Но большинство из них оказались для него непростыми. Путин совершенно не был фаворитом этого саммита,

– сказала Бордиловская.

Наиболее важными стали его контакты с Си Цзиньпином, Нарендрой Моди, Касым-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, ведь во время них так или иначе затрагивалась тема российско-украинской войны и переговоров.

Однако эти беседы развивались не по сценарию Кремля: Москва вновь пыталась продвинуть проект "Сила Сибири – 2", но принципиального результата с Китаем не добилась, а Си Цзиньпин, напротив, призвал активизировать мирные усилия и привлекать к переговорам различные стороны, в частности Украину.

Нарендра Моди прочитал Путину целую лекцию о том, что каждый день уносит жизни людей и каждый день такая бесконечная война – это шаг назад для человечества. Индия в очередной раз продвигает свой мирный нарратив,

– рассказала эксперт.

Уже на следующую ночь Россия нанесла массированный удар по Киеву с применением баллистического оружия. Среди погибших был гражданин Индии, еще один индиец получил тяжелые ранения во время атаки на Бровары. Бордиловская считает это совпадением, однако обратила внимание, что погибший был родом из штата Гуджарат – того самого, откуда и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Путин отвечает на давление новой эскалацией

Переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом также не дали Путину возможности навязать собственное видение войны. В ходе встреч поднимались вопросы продовольственной безопасности, атак на суда в Черном и Каспийском морях, а также звучали призывы вернуться к переговорам и предложения о посреднических форматах.

Путин никак не может продвинуть свои нарративы о войне. В своем выступлении на заседании ШОС он упоминает начало Второй мировой войны и говорит, что мир должен не допустить повторения подобного. И это говорит агрессор, развязавший самую кровавую войну в Европе после Второй мировой,

– подчеркнула Бордиловская.

После саммита российские удары не прекратились: атаки вновь наносились по Киеву, Киевской области, а перед этим – по Одессе. По наблюдениям эксперта, почему партнеры пытаются оказать давление на Путина хотя бы дипломатическим путем, тем более раздраженной становится его публичная реакция и тем чаще Москва прибегает к угрозам и демонстративному усилению атак.

Создается впечатление, что чем сильнее на него давят, тем больше он начинает раздражаться, выходит с угрозами и, по крайней мере внешне, наоборот, эскалирует ситуацию. Ни о каких мирных переговорах речи не идет,

– сказала доктор политических наук.

Показательной стала и итоговая Бишкекская декларация: российско-украинскую войну и Украину в ней вообще не упомянули, хотя отдельно речь шла о конфликте с участием Ирана, который является членом ШОС. Для Кремля это стало еще одним свидетельством того, что даже на площадке, которую Москва давно пытается использовать для продвижения собственных позиций, добиться совместной поддержки своей войны ей не удалось.

Одних заявлений для давления на Россию недостаточно

Несмотря на сложные для Путина переговоры, говорить о полном провале саммита для России не стоит. Москва привезла большую делегацию, провела много двусторонних встреч, а участники ШОС по-прежнему готовы поддерживать с ней контакты. Показательно и то, что следующие Игры кочевников в 2028 году решили провести в Казани.

Давление давлением, но никто не отказывается от сотрудничества с Россией. Достаточно ли этого давления – большой вопрос,

– отметила Бордиловская.

В то же время отдельные страны уже переходят от дипломатических сигналов к более практическим шагам. Казахстан, в частности, принимает решения в визовой сфере и ограничивает поставки бензина с отдельных нефтеперерабатывающих предприятий в Россию. Именно такие действия, в отличие от призывов к миру, могут иметь для Москвы более ощутимые последствия.

Заявления, конечно, приятно слышать, но мы видим, что результата они не дают. Хотелось бы перейти от заявлений к более весомым действиям,

– подчеркнула эксперт.

Полностью отказаться от взаимодействия с Россией странам Центральной Азии сложно из-за географии и зависимости от транспортных, энергетических и логистических коридоров, проходящих по ее территории. Саммит показал, что эти государства стремятся развивать торговлю и избегать войны, одновременно постепенно ища больше пространства для самостоятельной политики.

Бордиловская оценила итоги саммита ШОС для Путина: смотрите видео