Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала напомнил, что Трамп несколько месяцев носился с идеей помириться с Россией и для него было шоком то, что Путин, которому он предлагал соглашение (с уступками от Украины, взаимными проектами с США, снятием санкций), проявил максимальную неконструктивность.

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Какие сигналы посылала Россия?

Когда глава Кремля делегировал на переговоры с Украиной своего помощника Мединского, то всем стало понятно, насколько Россия "готова к миру". Всем, кроме Трампа.

Даже госсекретарь США Рубио тогда сказал, что российская делегация неподходящая для таких переговоров и показательно встретился с украинской стороной, турецкими дипломатами, но отказался от встречи с россиянами. Ведь, как отметил Богданов, госсекретарь США – это министерский уровень, а Мединский – это просто помощник Путина, который на самом деле ничего не решает.

Это был первый сигнал России. А второй был после звонков Трампа и Путина, когда после их телефонных разговоров начинались атаки по украинским городам, что напрямую демонстрировало, что логика Трампа не работает,

– отметил Богданов.

Президента США это раздражало. Дополнительно повлияла на настроения американского лидера история с Ираном. Путин обещал, что будут переговоры и соглашение по иранской ядерной программе, а в итоге состоялась эскалация между Ираном и Израилем. В ситуацию впоследствии вмешались США.

"Трамп сказал, что ему не нужно посредничество Путина в переговорах с Ираном, а ему нужен посредник для переговоров с российским диктатором. Сегодня среди мировых лидеров нет такого человека", – считает Богданов.

Какие риски существуют для главы Кремля?

Путин почувствовал в определенный момент, особенно после первого месяца президентства Трампа и скандала в Белом доме, что он может выиграть эту войну. По мнению Богданова, он начал действовать максимально иррационально в отношении Трампа. Сначала глава Кремля, по словам специалиста по стратегическим коммуникациям, выбрал правильную стратегию – льстил Трампу, но потом он поверил, что у него все будет хорошо и изменил поведение.

Сейчас он оказался на грани риска полного разрушения отношений с Трампом, усиления давления, а российская экономика и так находится в состоянии, когда не стоит рисковать новыми санкциями,

– подчеркнул Богданов.

По его убеждению, новая риторика Белого дома может привести к тому, что даже настроенные против Украины европейцы Орбан и Фицо, которым очень важно сохранять отношения с американской администрацией, могут в конце концов согласиться на введение против России нового 18-го пакета санкций. Это станет дополнительным ударом по стране-агрессору.

Напомним, что издание The New York Times на днях написало, что Путин облажался во взаимодействии с Трампом. На фоне этого лидер Штатов возобновил передачу Украине оружия и рассматривает предложение республиканцев, которые настаивают на введении новых санкций против России.