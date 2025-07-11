Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в етері 24 Каналу нагадав, що Трамп декілька місяців носився з ідеєю помиритися з Росією і для нього було шоком те, що Путін, якому він пропонував угоду (з поступками від України, взаємними проєктами з США, зняттям санкцій), проявив максимальну неконструктивність.

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Які сигнали надсилала Росія?

Коли очільник Кремля делегував на переговори з Україною свого помічника Мединського, то всім стало зрозуміло, наскільки Росія "готова до миру". Всім, окрім Трампа.

Навіть держсекретар США Рубіо тоді сказав, що російська делегація невідповідна для таких перемовин і показово зустрівся з українською стороною, турецькими дипломатами, але відмовився від зустрічі з росіянами. Адже, як зазначив Богданов, держсекретар США – це міністерський рівень, а Мединський – це просто помічник Путіна, який насправді нічого не вирішує.

Це був перший сигнал Росії. А другий був після дзвінків Трампа і Путіна, коли після їх телефонних розмов починались атаки по українських містах, що напряму демонструвало, що логіка Трампа не працює,

– зазначив Богданов.

Президента США це дратувало. Додатково вплинула на настрої американського лідера історія з Іраном. Путін обіцяв, що будуть переговори й угода по іранській ядерній програмі, а в підсумку відбулась ескалація між Іраном та Ізраїлем. В ситуацію згодом втрутились США.

"Трамп сказав, що йому не потрібне посередництво Путіна в переговорах з Іраном, а йому потрібен посередник для переговорів з російським диктатором. Сьогодні серед світових лідерів немає такої людини", – вважає Богданов.

Які ризики існують для очільника Кремля?

Путін відчув у певну мить, особливо після першого місяця президентства Трампа і скандалу в Білому домі, що він може виграти цю війну. На думку Богданова, він почав діяти максимально ірраціонально відносно Трампа. Спочатку очільник Кремля, зі слів спеціаліста зі стратегічних комунікацій, обрав правильну стратегію – лестив Трампу, але потім він повірив, що в нього все буде добре і змінив поведінку.

Зараз він опинився на межі ризику повної руйнації відносин з Трампом, посилення тиску, а російська економіка й так перебуває у стані, коли не варто ризикувати новими санкціями,

– підкреслив Богданов.

За його переконанням, нова риторика Білого дому може призвести до того, що навіть налаштовані проти України європейці Орбан і Фіцо, яким дуже важливо зберігати відносини з американською адміністрацією, можуть врешті погодитись на введення проти Росії нового 18-го пакету санкцій. Це стане додатковим ударом по країні-агресорці.

Нагадаємо, що видання The New York Times днями написало, що Путін облажався у взаємодії з Трампом. На тлі цього лідер Штатів відновив передачу Україні зброї та розглядає пропозицію республіканців, які наполягають на введенні нових санкцій проти Росії.