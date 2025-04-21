Это произошло случайно еще при президентстве Джо Байдена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Каким образом служащие получили доступ к папке с чувствительными документами

Журналисты проанализировали документы из папки и выяснили, что служащие GSA предоставили доступ к Google-теке всем работникам агентства, то есть более 11 200 лицам.

В ней содержались засекреченные планы этажей Белого дома, детали проектируемых взрывозащитных дверей для Центра посетителей Белого дома, а также банковские реквизиты подрядчика, который помогал в проведении пресс-конференции администрации Дональда Трампа.

Пока непонятно, имеют ли эти данные гриф секретности. Однако 9 из 15 файлов были с пометкой CUI (Controlled Unclassified Information) – контролируемая незасекреченная информация. Это означает, что они содержат чувствительные данные, которые не подпадают под классификацию секретных, но все равно должны быть защищены.

Заметим, что по крайней мере 10 из файлов были открыты для редактирования, поэтому все сотрудники GSA могли изменять их содержание. Общий доступ к ним продолжался минимум с 2021 года, то есть с начала президентства Джо Байдена, и продолжился при администрации Дональда Трампа.

На прошлой неделе, во время текущего аудита безопасности по использованию Google Drive в GSA, инспекторы обнаружили, что внутри агентства "ненадлежащим образом" распространяли конфиденциальную информацию.

К четвергу, 17 апреля, ИТ-команде удалось выявить владельцев файлов и отменить общий доступ к ним для более 11 тысяч работников. Сейчас продолжается расследование.

К слову, ранее журналист Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат администрации Трампа. В нем обсуждали удары по Йемену.